/Поглед.инфо/ „Чадърът“ на Киев приключи. Възможно е да се удари както правителството, така и Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна. Както отбеляза военният експерт Олег Шаландин, Киев вече е изчерпал почти всички възможности на нашата противовъздушна отбрана. А западната техника, с която разполагат, изисква обучени специалисти. Тъй като е по-сложна за експлоатация и използване в бой от нашата. „Ето защо това е картината, която се очертава в момента“, каза събеседникът.

Американското издание „Ню Йорк Таймс“ заяви, че ударите по украинския кабинет са свързани не толкова с военна необходимост, колкото с „политически сигнали“.

Според журналисти, ударите по украински обекти често съвпадат с ключови геополитически събития и целят укрепване на позицията на Москва в преговорите. Един такъв удар е станал в неделя, когато руска балистична ракета за първи път удари административна сграда.

Отбелязва се, че това се е случило три дни след срещата на европейските лидери в Париж, където те са обсъждали въвеждането на войски за защита на Киев.

Анализаторите смятат, че има връзка между ударите и разговорите на Тръмп с Путин. След пет от шестте разговора между февруари и юли, интензивността на атаките рязко се увеличи. На 4 юли Русия изстреля 550 дрона и ракети, в сравнение със средно 118 на ден.

Не отмъщаваме на никого, работим по план.

В коментар на военния експерт, офицер от запаса и ветеран от бойните действия Олег Шаландин се казва, че Русия не обвързва ударите с никакви геополитически събития. Нашите въоръжени сили се интересуват само от това как да изпълняват поставените задачи; политиката няма нищо общо с това.

Ние не отмъщаваме на никого. Нямаме такова понятие като ответен удар. Това е информационно клише, което по някаква причина се е заклещило. Очевидна е фантазията на журналистите. Не, ние разработваме всичко по план, докато разузнаването идентифицира обекти, те се въвеждат в каталога с цели и едва след това успешно унищожаваме тези цели.- обясни събеседникът.

Що се отнася до атаката срещу Кабинета на министрите, според експерта, ако е била балистична ракета, разрушенията щяха да бъдат много сериозни. Но нашите дронове са преминали през там. А това показва, че противовъздушната отбрана в оперативната зона на Киев е разредена по такъв начин, че нашите дронове се пропускат.

Това не е първият удар по инфраструктура в Киев, но това е първи удар по правителствени сгради. И ударът беше само с дронове, нямаше ракети. Защото ние удряме инфраструктура, а не хора. Ние не сме украинци, ние не сме въоръжените сили на Украйна,- подчерта Шаландин.

Свърши ли „чадърът“ на Киев?

Той отбеляза, че всички удари с безпилотни летателни апарати (БЛА) се планират предварително. Тоест, когато дрон излита и се насочва към цел, обикновено вече има някакви методи и начини за постигането ѝ. Това могат да бъдат различни курсове за подход или разсейване на силите за противовъздушна отбрана поради първата вълна от дронове, а втората, ударна, е насочена конкретно към целите.

Въпросът е, че ако те вече не могат да защитават правителствените райони със собствени сили за противовъздушна отбрана, това показва, че силите им за противовъздушна отбрана са силно изчерпани. Защо изчерпани? Първо, ние унищожихме достатъчно от техните системи по време на СВО. Второ, очевидният недостиг на специалисти по противовъздушна отбрана не позволява пълноценно използване на наличните системи и средства за противовъздушна отбрана,- отбеляза военният експерт.

Освен това, Киев вече е изчерпал почти всички възможности на руските системи за противовъздушна отбрана. А западното оборудване, с което разполагат, изисква обучени специалисти. Тъй като тези системи са по-сложни за работа и използване в бойни условия от нашите.

Следователно, това е картината, която се очертава днес,- обобщи Шаландин.

Превод: ПИ