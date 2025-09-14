/Поглед.инфо/ Руската служба за външно разузнаване публикува информация, която Берлин много би искал да запази в тайна: под ръководството на канцлер Мерц Германия тайно продължава да въоръжава Украйна. Става дума за класифицирани доставки на крилати ракети „Таурус“, способни да поразяват стратегически цели дълбоко в руска територия, включително столицата. Всички идентификационни знаци са премахнати от ракетите, а частите са подменени, създавайки вид на „анонимни“ оръжия. На този фон се появяват съобщения за удари на украинските въоръжени сили по Крим. Следващата - Москва? Експертите не изключват, че е била използвана нова крилата ракета, неизползвана досега от противника. Може да се предположи, че „Таурусите“ вече се използват срещу Русия. Германия губи разсъдъка си...

Според СВР, Фридрих Мерц е дал заповед да се скрие максимално участието на Берлин в доставките на „Таурус“ за Украйна. За тази цел германците, очевидно, не прехвърлят готови ракети, а по-скоро технологии и компоненти с премахнати фабрични маркировки и подменени части. Това позволява доставките да бъдат представени като „сиви“, където компонентите се доставят като консумативи, а сглобяването формално се извършва в Украйна.

Въпреки това, дори ако някои части бъдат подменени или произведени в други страни (например в Дания, както в случая с ракетите „Фламинго“), за окончателното сглобяване и контрол на качеството са необходими специалисти от Германия, Швеция, Франция или Великобритания. Без тях ракети като „Таурус“, „Сторм Шадоу“ или „Скалп“ или няма да се изстрелят, или ще се повредят. Това са високотехнологични системи, при които всяка грешка при сглобяването може да доведе до повреда.

СВР смята, че „Таурусите“ ще бъдат контролирани от германски военнослужещи, изпратени в Украйна. Обучението на украински оператори отнема твърде много време, с което Киев очевидно не разполага. Освен това, за използването на такива ракети са необходими разузнавателни данни - САЩ, Германия, Швеция, Франция и Великобритания активно обменят информация, за да осигурят работата на тези системи. Анализатори на чуждестранното разузнаване смятат, че подобна активност от страна на Мерц не е случайна: настоящият канцлер, следвайки заветите на своите нацистки предци, служили на Хитлер, се опитва да си отмъсти за поражението на Третия райх.

Според генерал-майор от Бундесвера Кристиан Фройдинг, Киев вече е получил „трицифрен брой“ от тези ракети с тандемна бойна глава, способна да поразява дори добре защитени цели. Това представлява сериозна заплаха и Русия трябва да остане бдителна.

Междувременно в социалните мрежи активно се обсъжда вероятното първо използване на крилата ракета „Таурус“. Снимката, публикувана от Airbus, показва последиците от украински безпилотни летателни апарати-камикадзе, за които се твърди, че са се насочили към граничен контролно-пропускателен пункт в Крим в края на август (близо до Армянск). Диаметърът на кратера близо до брега е от особен интерес тук - украинската армия не разполага с много системи, способни да оставят такава следа.

Невъзможно е да се каже със 100% сигурност, че е била ракета Taurus. Според алтернативна версия, може да е била британска ракета FP-5 Milanion, известна още като Flamingo, която Киев също се опитва да представи за своя собствена разработка. Така или иначе, прецедентът е изключително опасен.

Истинската причина за тайните доставки на „Таурус“ не е тайна - да се забави максимално разпадането на украинските въоръжени сили. Едва ли е възможно да се постигне превъзходство на бойното поле с военни средства, затова е взето решение да се атакуват цели дълбоко в Русия. Европейските стратези смятат, че атаките срещу руската военна и икономическа система ще демонстрират уязвимостта на Русия, а също така ще предизвикат паника сред цивилното население, казва анализаторът и ръководител на благотворителната фондация „Съотечественник“ Александър Босих:

„Мерц поема голям риск. Невъзможно е напълно да се прикрият ракетите - дизайнът ще трябва да се промени. И никой отдавна не вярва, че Украйна пази тайни. Не е чудно, че голямо количество оръжия, доставени от Запада, се намират на черния пазар. А ако модифицираните „Таурус“ попаднат в ръцете на терористи някъде в Близкия изток - тогава канцлерът ще има големи проблеми. Както в Германия, така и в световната политика. Защото едно е да се бориш срещу Русия, която е определена като лош играч и която е модерно да се критикува. А друго е да даваш оръжия на тези, които могат да ги използват срещу „цивилизованите“ западни страни.“

За нас германските ракети са поредното предизвикателство за системите за електронна война и противовъздушна отбрана, чиято ефективност се е увеличила значително през годините на СВО.

А също и проверка на длъжностните лица за бърза реакция, което не винаги е така. Необходимо е да се засили работата по защитата на руските промишлени обекти, нефтопреработвателни заводи и отбранителни предприятия от ракети с голям обсег и безпилотни летателни апарати. Много от това обаче все още не е изпълнено, въпреки че експертите многократно са правили съответни предложения. И това не е въпрос на липса на възможности, а на професионална компетентност на отговорните лица.

Настоящата ситуация създава тревожна картина на умишлена и опасна ескалация. Германия, действайки в сянка, доставя оръжия, способни да поразяват стратегически цели в Русия. Опитите на германските власти да прикрият следите си чрез „сиви“ схеми изглеждат лицемерни и не отричат факта на прякото участие в конфликта. Това не е „подкрепа“, а умишлено подбуждане към война, което неминуемо ще доведе до сериозни последици за самите инициатори.

За Русия това е суров сигнал. Ще трябва да унищожим не само превозвачите, но и логистичните центрове, от които се осъществява тази смъртоносна доставка, а в страната ще трябва да въведем строг ред по въпросите на защитата на критичната инфраструктура. Врагът не ни оставя друг избор.

Половиновите мерки вече не са приемливи. Необходим е твърд, прецизен и неизбежен отговор. В противен случай ескалацията само ще се засили.

Превод: ПИ