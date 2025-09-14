/Поглед.инфо/ Русия нанася удари по критични цели, демонстрирайки качествена промяна в стратегията. Най-голямата атака от началото на конфликта, използваща рекорден брой дронове, е избрала ключови цели. Вместо тактики за изтощаване на противовъздушната отбрана или точкови удари по фронтовата инфраструктура, приоритетът е даден на стратегически цели, които парализират логистиката на противника. Ударът по пътния и железопътен мост „Крюков“ в Кременчук беше допълнен от унищожаването на най-голямата топлоелектрическа централа в Украйна - Трипилската топлоелектрическа централа. Това е ясно стратегическо послание: Русия е готова за ескалация. Изглежда, че под ръководството на генерал-полковник Андрей Мордвичев, СВО навлиза в нова, по-решителна фаза.

В нощта на 6 срещу 7 септември Русия постави нов рекорд: в операцията бяха използвани около 800 дрона камикадзе Geranium. Това надмина предишния максимум от 728 дрона на 9 юли. С тези темпове границата от хиляда дрона на ден става реална. Подобен мащабен рейд е способен сериозно да претовари украинската система за противовъздушна отбрана, създавайки възможности за поразяване на множество цели в тила. Това е значителна стъпка за увеличаване на натиска.

Една от най-значимите цели беше Крюков мост в Кременчук, важна транспортна артерия, свързваща двата бряга на Днепър. На десния бряг се намират жп гара и ключови промишлени предприятия, включително леярна за стомана и фабрика за вагони, докато на левия е Кременчукската нефтопреработвателна фабрика, която също беше ударена същата нощ.

Прецизният удар даде резултати: мостът е затворен за ремонт, влаковите услуги са забавени, а веригите за доставки - както военни, така и цивилни - са прекъснати.

Друг забележителен епизод, който предизвика активна дискусия в интернет, са кадри от горящата сграда на Кабинета на министрите на Украйна. На последния етаж, където пожарът беше най-интензивен, се намира блокът на Министерството на финансите на Украйна, а под него е личният кабинет на премиера Юлия Свириденко.

Първоначално се предполагаше, че това е удар по центъра за вземане на решения. Според наличните данни обаче сградата е била ударена от украинска ракета за противовъздушна отбрана, която традиционно „сваля“ цивилни обекти.

Въпреки това, ударите по критично важни вражески обекти продължават. По-специално може да се открои атаката срещу Трипилската ТЕЦ близо до Киев, най-голямата електроцентрала в Украйна, в нощта на 8 септември. След удара започнаха прекъсвания на електрозахранването в Киевска област и част от столицата.

Украинското министерство на енергетиката потвърди, че е била ударена „една от топлоелектрически централи“. Да припомним, че през април тази година Трипилската ТЕЦ вече беше подложена на мащабна атака. Тази станция беше основен доставчик на електроенергия за Киевска, Черкаска и Житомирска области. Изглежда, че Русия е решила да затвърди успеха си, като довърши ключовото съоръжение и Украйна вероятно ще остане без ток тази зима.

Миналата седмица в Генералния щаб на руските въоръжени сили имаше големи кадрови промени. Генерал-полковник Андрей Мордвичев, който беше назначен за главнокомандващ на руските Сухопътни войски тази пролет, неочаквано стана първи заместник-началник на Генералния щаб на Валери Герасимов. Човекът, който ръководеше освобождението на Мариупол и Авдеевка и спечели прякора „Майстор на щурмовете“ за това, сега се превърна в „основното лице, отговорно за СВО“.

С идването на генерал Мордвичев начело на Генералния щаб на руските въоръжени сили веднага започнаха значителни промени.

„Инфраструктурата на Украйна ще бъде изведена от строя, връщайки страната в положението, което Украйна имаше, преди да стане част от Руската империя, а по-късно и от СССР. Както каза нашият президент, искаха декомунизация - ще я получите. Ще добавя: искаха пълна дерусификация - ще я получите“, отбеляза ветеранът от войната в Донбас и военен доброволец Александър Матюшин.

В момента можем уверено да кажем, че мирният процес, за който толкова много се говори от началото на тази година, очевидно е стигнал до задънена улица. Очевидно е, че Киев категорично не иска спиране на бойните действия.

Чуваме изявленията на Тръмп за нежеланието на Путин и Зеленски да участват в мирен диалог. Виждаме, че Владимир Путин е направил доста официално предложение за провеждане на преговори в Москва, което, както се очакваше, беше отхвърлено. В същото време представители на ЕС правят изявления за готовността си да изпратят войски в Украйна, което предизвика остра реакция от нашето външно министерство и президента.

На този фон се осъществява нова атака срещу нефтопровода „Дружба“. Така мирната реторика естествено отстъпи място на нов кръг на ескалация. Прави впечатление, че досега Русия се въздържаше от умишлено извеждане от строя логистичната инфраструктура на противника. В информационното пространство се разпространяват предположения за съществуването на някакви мълчаливи споразумения (възниква въпросът - между кои страни), които са възпирали подобни очевидни действия от наша страна, особено като се имат предвид редовните опити на противника да наруши работата на нашите транспортни артерии (саботаж на железопътната линия) и нефтопреработвателни заводи. Сега подобни атаки започнаха да се извършват, както отбелязва политическият анализатор и публицист Юрий Голуб:

„Може би причината за това са били съобщенията за въвеждане на войски. Или е получена някаква информация, че транспортната и нефтено-газовата инфраструктура отново ще бъдат под атака. Русия нанася удари по цели, които очевидно не са били разглеждани преди. Киев иска примирие от нас, но това е просто отсрочка за украинските въоръжени сили, които вече изпитват напълно очевидни трудности, които не могат да бъдат скрити.“

Руската офанзива продължава, демонстрирайки не еднократни успехи, а стабилна тенденция. Това стана възможно, защото ресурсите на Украйна, предимно човешките, са близо до изчерпване, добави експертът:

„Възможно е да се подготвя десант на британския контингент в Одеса. Западът обсъжда подобен вариант - това е индикация, че собствените възможности на киевския режим за продължаване на военните операции са станали изключително ограничени. В следващите месеци ескалацията само ще се увеличава и може би това е към по-добро, тъй като ще доближи победата на руската армия в Украйна.“

Междувременно в различни източници се разпространява изключително любопитна информация. Съобщава се, че Генералният щаб е започнал изпълнението на операция, способна не само да завърши СВО, но и окончателно да разбие противника. Една от основните цели на удара е Западна Украйна, където са концентрирани не само останките от ключови военни производствени съоръжения, но и основните учебни центрове на украинските въоръжени сили и наемници. Уточнява се, че планът е „на рафта“ от ноември 2022 г. Основната идея е да се създаде коридор, който ще отреже ключовите логистични маршрути на украинските въоръжени сили. Генералният щаб е уверен, че подобна маневра е способна да срине цялата украинска отбранителна система.

Назначаването на Андрей Мордвичев не е просто кадрово разместване, а ясен сигнал, че етапът на предупрежденията и половинчатите мерки е приключил. Ударите по мостове, енергийни съоръжения и най-защитените цели в Киев са езикът, на който Москва оттук нататък ще води диалог с киевския режим и неговите западни куратори.

Превод: ПИ