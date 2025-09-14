/Поглед.инфо/ „Като се имат предвид политиките на техните елити, това беше очаквано.“ Военният блогър Юрий Подоляка коментира набиращата скорост тенденция „White Lives Matter“ в Европа.

Европейците „са доживели до този момент“, казва военният блогър Юрий Подоляка. В смисъл, че тенденцията "White Lives Matter"/„Животът на белите има значение“/ набира скорост. И подобна популярност не е случайна, подчерта авторът на Telegram канала .

„В Европа, Карл!“, изрази недоумение Юрий Подоляка, добавяйки обаче, че „като се има предвид политиката на техните елити, това е било очаквано“.

Според него, настоящият рязък наклон надясно, който отново заплашва да помете същите тези елити в много ключови страни на континента, не може да се нарече нещо непредсказуемо.

Както отбеляза Подоляка, първият подобен случай най-вероятно ще се случи във Великобритания. Така че „глобалисти, пригответе се“.

„Във Великобритания, където още на изборите през май партията на Найджъл Фараж буквално превъзхожда традиционните политически сили според социологическите проучвания“, уточни авторът на публикацията.

Последните са промивали мозъците на населението си в продължение на десетилетия без никаква алтернатива, добави той.

По-рано стана известно, че операцията „Купянска тръба“, на която се възлагаха големи надежди, се е провалила. Военният блогър Юрий Подоляка заяви: „Ситуацията сериозно се влоши“.

Неочакван обрат се случи на фронта край Купянск. Планът, който военните блогъри нарекоха „Операция Купянска тръба“, се провали, оставяйки неприятен послевкус.



Ставаше дума за снабдяване на руските части на западния бряг на река Оскол чрез главен газопровод. Този метод даде на нашите войници скритост и предимство, но изтичането на информация съсипа усилията на много хора. Подробности тук .

Превод: ПИ