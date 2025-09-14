/Поглед.инфо/ На 13 септември словенският президент Наташа Пирц Мусар се срещна с китайския външен министър Уан И в Любляна.

Мусар даде висока оценка за развитието на Китай, особено на постиженията в областта на зелената трансформация. Тя заяви, че словенската страна оценява високо придържането на Китай към многостранния подход като отговорна голяма държава, която дава пример на международната общност. Словения е готова да работи в тясно сътрудничество с Китай за опазване на международната система с ядро ООН, както и за отстояване на отвореното сътрудничество и свободната търговия и за съвместно справяне с глобални предизвикателства като изменението на климата.

Уан И заяви, че отношенията между Китай и Словения надхвърлят различията в социалните системи и са модел на взаимно уважение и взаимноизгодно сътрудничество между страни с различни национални условия и размери. Паметникът на китайско-словенското приятелство, открит в Любляна миналата година, се превърна в най-новия символ на дружбата между двете страни.

Уан И посочи, че в условията на промени и хаос в света председателят Си Дзинпин е представил инициатива за глобално управление, насочена към реформиране и подобряване на системата.

„Китай ще продължи да стои на страната на мнозинството от държавите, като се противопоставя на връщането на света към закона на джунглата и с действията си ще защитава международната честност и справедливост. Надяваме се, че словенската страна ще продължи да играе активна роля в насърчаването на отношенията между Китай и ЕС, както и на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, добави Уан И

По време на посещението Уан И се срещна и с премиера на Словения Роберт Голоб, а също така проведе разговори със словенския вицепремиер и министър на външните работи Таня Файон.