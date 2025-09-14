/Пглед.инфо/ След като китайският председател Си Дзинпин предложи инициативата за глобално управление на срещата на върха на ШОС в Тиендзин на 1 септември, глобалното търсене на фразата достигна своя връх на следващия ден и оттогава продължава да поддържа високо ниво на интерес.

През последните няколко дни, от срещата на върха на ШОС в Тиендзин, през възпоменателните дейности посветени на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, до онлайн срещата на върха на лидерите на БРИКС - лидерите на много държави дадоха своята подкрепа и одобрение за инициативата за глобално управление.

Векът на промените ускорява нейното развитие. Отделни държави се стремят към хегемонизъм и протекционизъм, което оказва сериозно влияние върху международния ред, формиран със създаването на ООН след Втората световна война. В същото време глобалният Юг е във възход, но е много слабо представен в съществуващите механизми за международно управление. Освен това сближаването на нови и утвърдени глобални предизвикателства, като климатичните промени, цифровото разделение, изкуственият интелект и управлението на космическото пространство, налага на международната общност да си сътрудничи спешно за създаването на ефективни рамки за управление.

Инициативата за глобално управление съдържа важни понятия като „отстояване на суверенното равенство“, „спазване на международното право“ и „практикуване на многостранност“, които имат за цел да направят гласа на глобалния Юг по-силен. Ето защо отговорът на глобалния Юг беше особено ентусиазиран.

През последните четири години Китай представи четири големи глобални инициативи в областта на развитието, сигурността, цивилизацията и управлението, които внесоха стабилност и сигурност в един неспокоен свят и показаха каква трябва да бъде ролята на голяма държава.

В перспектива, независимо от това какво се случва на международната сцена, Китай твърдо ще отстоява международната система с център ООН и международен ред, основан на международното право. КНР ще стои твърдо от правилната страна на историята и ще работи с всички страни за насърчаване на глобалната система за управление към по-добро, както и за изграждането на общност на споделена съдба за човечеството и за полагане на непрестанни усилия за благородната кауза на мира и развитието на човечеството.