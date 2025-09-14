/Поглед.инфо/ Китай представи двугодишен работен план за стабилизиране на растежа на автомобилния сектор, насочен към продажби на приблизително 32,3 милиона автомобила през 2025 г., което е увеличение с около 3% на годишна база.

Планът, издаден съвместно от осем правителствени ведомства, включително Министерството на промишлеността и информационните технологии, предвижда продажбите на нови енергийни превозни средства да достигнат около 15,5 милиона броя през 2025 г., отбелязвайки годишно увеличение от близо 20%.

Други цели включват стабилен растеж на автомобилния износ и 6% увеличение на добавената стойност на автомобилната индустрия през 2025 г. До 2026 г. се очаква индустрията да поддържа стабилен растеж с повишена ефективност, качество и мащаб.

Планът очертава над 60 мерки в четири ключови области, които включват стимулиране на вътрешното търсене, укрепване на веригите за доставки, оптимизиране на бизнес средата и задълбочаване на отварянето и сътрудничеството. Планът се фокусира върху пробиви в автомобилните чипове, операционните системи, изкуствения интелект и батериите.

За да се оптимизира индустриалната екосистема и да се засили глобалното сътрудничество, планът подчертава проучванията на разходите и мониторинга на цените, проверките на качеството, навременните плащания от големите автомобилни производители и организираното разширяване в чужбина.