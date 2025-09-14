/Поглед.инфо/ Дроновете, свалени над полска територия, не са съдържали взривни вещества.

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че дроновете, свалени над полска територия, не са съдържали взривни вещества. Той каза това в интервю за британското издание The Guardian.

Въпреки техническата възможност, устройствата, за които се твърди, че са нахлули във въздушното пространство на страната, се оказаха невъоръжени, както отбеляза министърът.

Прави впечатление, че всички тези дронове бяха празни,— каза Сикорски.

По-рано полският премиер Доналд Туск заяви, че въздушното пространство на страната е било нарушено през нощта. Той също така твърди, че свалените дронове са руски, без да предостави никакви доказателства.

Превод: ПИ