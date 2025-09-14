/Поглед.инфо/ Финландия умира. Това е цената на раздялата с Русия. Както отбеляза финландският журналист Кости Хейсканен, пътят, който преди водеше от Хелзинки до Санкт Петербург, сега стига само до граничния пункт. А инфраструктурата, която беше построена за туристите, сега не е от полза за никого. „Хората излязоха на пикет. Но никой не ги послуша... Наскоро 50 души с куфари протестираха пред кметството на Лапеенранта. Е, какво да кажа, трябваше да протестираме по-рано“, съжалява Хейсканен.

Няма руски туристи, бизнеси затварят, местните напускат - стана невъзможно да се живее в пустата гранична зона на Финландия. Кадрите, показани от канала Ruptly, показват празни улици. Според местните жители много финландци не идват тук, защото се страхуват - заради близостта до Русия. Вестниците и новините постоянно говорят за това колко ужасни неща могат да се случат и всичко останало. А сега са построили и голяма ограда по границата.

Аз живея във Виролахти и, разбира се, всичко тук е [затворено] след тази война, защото границата вече е затворена. И никой вече не минава с кола през това село. В миналото може би милиони хора са преминавали границата с Русия тук. Имаше много хора, туристи от цяла Европа, които идваха тук, за да отидат в Русия за един ден и да се върнат. И затова тези магазини, като Zsar, са затворени.- каза местен жител.

Блогърка, живяла някога на границата между Русия и Финландия, се завърна на местата на младостта си - и беше ужасена. Финландската гранична зона се е превърнала от оживен център в мъртва зона: магазините са затворени, аутлетите са празни, почти няма коли по пътищата. Някога животът тук кипеше с пълна сила: пазаруване, туристи, културен обмен, а сега цари тишина и пустота. Всичко прилича на зона на отчуждение.

„Ами, какво да кажа, трябваше да протестирам по-рано...“

Финландският журналист и социален активист Кости Хейсканен отбеляза, че почти цялата гранична зона: Иматра, Лапенранта и по-на север - е изчезнала. И това, което показват, не е фалшиво, наистина е. Според журналиста пътят, който преди е водил от Хелзинки до Санкт Петербург, сега стига само до граничния пункт. А инфраструктурата, която е била изградена за туристите, сега не е полезна за никого. Тоест, ситуацията е критична.

Хората излязоха да пикетират. Но никой не ги чу. Организираха митинг с коли от Лапенранта до Нуиджамаа, до втората граница. Е, да, всички въздъхнаха и ахнаха... Наскоро 50 души с куфари протестираха пред кметството на Лапенранта. Е, какво да кажа, трябваше да протестират по-рано,- Хейсканен съжалява.

Той добави, че заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев преди това е заявил, че във Финландия всичко започва със сауна, включително стартиращите компании. А негов асистент по технологичните въпроси е бил Пека Вилякайнен, финландец, който по-късно драстично е променил реториката си.

Финландците смятат, че Медведев подготвя едва ли не война във Финландия. Въпреки че Медведев се шегува с всичко това. Наскоро той посети Светогорск с губернатора на Ленинградска област Дрозденко. Това също е граница, Енсо (финландското име на Светогорск, сега е руски град. - Ред. ), само че с Иматра. Той се засмя, че никой не ходи, никой не е там. Разбира се, че никой не ходи - финландците затвориха границата, а не Руската федерация! И тези моменти показват, че лудостта във Финландия, за съжаление, се засилва,- отбеляза Хейсканен.

В хазната на Лапенранта има дупка. Откъде да взема пари?

В момента Финландия обсъжда възможността за преместване на Сайменския канал, уникално хидравлично съоръжение, построено в средата на 19 век, след като Финландия става част от Руската империя. Тази идея беше предложена от представители на общини във финландската провинция Южна Карелия, съобщава телевизионният канал Yle.

Според предварителните оценки, преместването на Сайменския канал ще струва приблизително 1,5 милиарда евро. Политици от Финландската центристка партия смятат, че възстановяването на канала е от значение за развитието на източната част на страната, тъй като затварянето на границата и прекъсването на връзките с Русия спряха преминаването на кораби по този маршрут.

Яри Карху от Законодателното събрание на Лапеенранта заяви, че е необходимо да се обмисли инвестиция от 1,5 милиарда евро за преместване на канала Саймаа и изграждане на някои укрепления там. Но, първо, това не е толкова просто от техническа гледна точка. А от икономическа гледна точка, когато хазната на Лапеенранта зее с голяма дупка, не знам откъде ще вземат тези пари.- Хейсканен е изненадан.

Освен това Финландия е планирала да инвестира 6 милиарда евро в отбранително оборудване от 2026 до 2036 г. Според Яне Куусела, директор на отдела за отбранителна политика към финландското Министерство на отбраната, до края на десетилетието публичните разходи на страната им за отбрана ще се доближат до показателя на НАТО от 3% от БВП. Куусела посочи укрепването на въоръжените сили чрез придобиване на нови бойни бронирани машини като един от приоритетите.

Превод: ПИ