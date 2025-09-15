/Поглед.инфо/ На 14 септември унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че изказването на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза, че „Европа е във война“ – което подразбира, че ЕС се бори рамо до рамо с Украйна срещу Русия – представлява „скандал от епични размери“.

Орбан подчерта, че макар Унгария да е държава-членка на ЕС, тя не е и няма да се включи в конфликта между Русия и Украйна. „Ние не сме упълномощили нито един европейски лидер да въвлече Унгария или ЕС във война“ , каза Орбан.

„Патриоти за Европа“, третата по големина политическа група в Европейския парламент, внесоха вот на недоверие срещу Европейската комисия, ръководена от Фон дер Лайен.