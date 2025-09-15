/Поглед.инфо/ По покана на кмета на град Ростов, Александър Юриевич Скрябин, делегация от Община Плевен, водена от лидера на ПП АБВ и кмет на Плевен в периода 1995–1999 г. Румен Петков, проведе официална работна среща. В състава на делегацията са включени и Бойко Тодоров – заместник-председател на Общински съвет – Плевен, и Иван Мандински – областен координатор на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“.

Събитието е посветено на 30-годишнината от подписването на Договора за приятелство и сътрудничество между Плевен и Ростов. Срещата премина в дух на взаимност и разбирателство. От руска страна участие взеха настоящият кмет Александър Юриевич Скрябин, както и неговите предшественици Александър Василиевич Огарев и Михаил Анатолиевич Чернышов – знак за историческата приемственост и значимост на партньорството през изминалите десетилетия.

В рамките на разговорите бе подчертано, че запазването и развитието на връзките през последните тридесет години е доказателство за устойчивостта и взаимната признателност между двата града. Кметът Скрябин даде висока оценка за приноса на Плевен в опазването на общата историческа памет и изрази увереност в перспективното развитие на двустранните отношения.

Румен Петков отправи официална покана към руските партньори за участие в предстояща историческа конференция, посветена на 148-годишнината от Плевенската епопея.

Участниците в срещата единодушно подкрепиха активизиране на сътрудничеството в сферата на туризма, културата и икономиката. Разговорите преминаха в конструктивен и приятелски дух, потвърждавайки общата воля за задълбочаване на отношенията между двата побратимени града.