/Поглед.инфо/ На 18 септември е световната премиера на китайския филм „Единица 731“, чийто сюжет разказва за проучванията на бактериологично оръжие от японските окупационни сили в Харбин и избиването в този процес на множество цивилни в опит да бъде обърнат ходът на войната.

Според разсекретени на 19 август документи от Руската федерална служба за сигурност, Единица 731 на японската армия, в подготовка за бактериологична война, е провеждала експерименти върху хора и е използвала артилерийски снаряди, съдържащи патогени, за да определят степента на заразяване и ефективността на биологичното оръжие.

Единица 731 е набирала японски младежи между 14 и 18 години, които са били най-податливи на милитаристката идеология в годините на Втората световна война, превръщайки ги в лоялни и професионални войници, служили за целите на биологичната война.