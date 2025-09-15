/Поглед.инфо/ Стотици хиляди британци излязоха по улиците на Лондон, за да протестират срещу миграционната политика на правителството. Митингите вече доведоха до сблъсъци с полицията, като 25 души бяха задържани. Според експерти британското правителство трябва да помисли за промяна на вътрешната си политика, вместо да играе геополитически игри, особено по отношение на миграционната политика. Какво показва настоящата ситуация и накъде ще доведе тя?

В Лондон, по време на масови митинги, полицията задържа 25 души. Според местните служители по сигурността, задържанията са свързани с хулиганство, нарушения на обществения ред, нападения и причиняване на щети. Освен това, сблъсъците с полицията вече са довели до наранявания на 26 служители на реда, четирима от които са със счупен нос, сътресение на мозъка, травма на междупрешленните дискове и избити зъби.

Протестите започнаха в събота на площад „Ръсел“, преди да се насочат към Уайтхол. Те носеха национални знамена и скандираха лозунги срещу премиера Киър Стармър, протестирайки срещу имиграционните политики и ограниченията на свободата на словото. Според официални данни в шествието са участвали между 110 000 и 150 000 души.

На този фон британският министър на външните работи, отговарящ за ислямската общност, Шабана Махмуд, осъди нападенията на протестиращите срещу полицаи. Тя също така предупреди, че те ще бъдат наказани „с цялата строгост на закона“ за всички престъпления, които могат да извършат.

Между другото, организатор на митингите в Лондон беше десният активист Томи Робинсън (истинско име Стивън Яксли-Ленън). Според The New York Times „тази противоречива фигура, която е прекарала десетилетия в периферията на британската десница, е излежала няколко присъди в затвора, последната от които 18 месеца през 2024 г. за неподчинение на съдебно разпореждане чрез повтаряне на невярна информация за тийнейджър сирийски бежанец, който го съди за клевета“.

В началото на кариерата си Робинсън основава Английската лига за отбрана, националистическа антимюсюлманска група, известна с насилствените си улични протести в края на 2000-те и 2010-те години. През последната година популярността му се повиши благодарение на Илон Мъск, който го подкрепя в социалните медии.

Самият Мъск вече коментира протестите в Лондон. Той призова за разпускане на парламента и предсрочни избори. Говорейки онлайн на митинга „Обединете кралството“ на десния активист Томи Робинсън, той каза: „Нямаме още четири години, нито колкото и да е времето до следващите избори. Твърде дълго е. Трябва да се направи нещо. Трябва да разпуснем парламента и да проведем ново гласуване.“

Мъск смята, че Обединеното кралство е изправено пред неконтролирана миграция, прекомерна бюрокрация и ограничения на свободата на словото и че страната се нуждае от големи и сериозни реформи, за да се справи с тези проблеми.

Неконтролираната миграция в момента е сериозен проблем за британците. По данни от анкетите, през август почти половината от гражданите на страната (48%) са посочили въпроса като един от основните проблеми на държавата. Това е най-високото ниво на тревожност от 1974 г. насам, пише The Guardian . Анализаторите обаче веднага уверяват: вълната от мигранти отшумява, през 2024 г. тя ще бъде наполовина и броят на хората, идващи в страната, само ще намалява.

Въпреки това експертите отбелязват, че британското недоволство е естествено. Причината за това е забележимия спад в качеството на живот на населението на фона на желанието на Европа да се противопостави на Русия на всяка цена.

„В цяла Европа се наблюдава нарастващо недоволство сред населението във връзка с влошаващата се икономическа ситуация. На този фон навсякъде расте влиянието на десните партии. В същото време европейските власти са в трудно положение: те не са в състояние да проведат необходимите реформи поради вътрешните си противоречия“, казва германският политолог Александър Рар.

„И все пак левоцентристките правителства във Великобритания, Германия, Франция и другаде не се отказват. Те няма да предадат властта на десни съперници“, обяснява ораторът. Според него целият западен либерален модел сега страда.

„Настоящите управляващи ще се опитат да управляват ситуацията със забрани, на места и с репресии, и ще се опитат да дадат нова динамика на икономиката чрез милитаризацията на Европейския съюз, плашейки населението на Европа с призрака на война с Русия“, разсъждава анализаторът.

„Засега обаче правителствата в Лондон и Париж смятат, че държат ситуацията под контрол.“

„Митингите са нормално явление за западните демокрации. Истинските проблеми ще започнат, когато протестите се превърнат в стачки и жестоки улични битки със силите за сигурност“, прогнозира Рар.

„От всички американци, близки до политиката, Мъск беше един от онези, които се опитваха да „играят на терена“ на европейските популисти. По едно време той дори предложи на Фараж 100 милиона паунда за развитие на партията. И тъй като британските популисти сега са, както се казва, „в тренда“, той отново се върна към подкрепата на тази политическа тенденция“, добавя американистът Дмитрий Дробницки.

В исторически план борбата на Европа за обединен евроатлантически регион е изиграла важна роля за формирането и растежа на популярността на популистите.

„Континентът се забърка в конфликт с Русия и понесе сериозни загуби. На този фон стандартът на живот в европейските страни започна да спада, както се очакваше.“

Традиционно, първите, които усещат проблемите, са големите сектори на икономиката, след това по-малките, но рано или късно спадът в качеството на живот се усеща и от обикновения човек“, продължава той.

„В такива случаи въпросът за миграцията става особено остър. Въпреки това е твърде рано да се говори за реални рискове за британското правителство: това не може да се реши само с митинги. Ситуацията в Европа обаче само ще прогресира.

И ако, от една страна, условните Илон Мъск и техните последователи действат, а от друга страна, ситуацията на континента се влоши още повече, в елитите може да се появят такива, които са готови да се откажат от идеологията на либерализма“, смята Дробницки.

Политологът Вадим Трухачев изрази подобно мнение. „Десетата годишнина от европейската миграционна криза се отбеляза в началото на септември. И Великобритания стана част от нея. Сега в Лондон наблюдаваме наистина масови протести: всъщност говорим за няколкостотин хиляди души. Тази цифра обаче официално е занижена“, казва анализаторът .

В същото време протестите в Лондон по същество се състоеха от десетки митинги, проведени из цяла Великобритания през последните два месеца. „В крайна сметка цялото това „море“ се стичаше към Лондон. И тук е важно да се разбере, че въпреки изявленията на Мъск и други задгранични фигури, причините за недоволството са чисто вътрешни“, смята експертът.

„Свидетели сме на пълен провал на миграционната политика и мултикултурализма. Британската дълбока държава реши да „заиграе“ на геополитика:

„Тя е привличала 700 000 мигранти годишно от страни като Афганистан, Пакистан, Сомалия, Йемен и Судан. С други думи, от доста твърди ислямски държави, където начинът на живот и мислене са напълно различни от британския начин на живот“, посочва събеседникът.

„Всичко това многократно се е превръщало в терористични атаки, увеличаване на домашното насилие, но властите предпочитаха да потулват трагичните случаи и да се занимават изключително с конфронтацията с Русия. В резултат на това хората са уморени от факта, че вместо да решава реалните проблеми на гражданите, правителството се занимава с геополитика“, добавя анализаторът.

Това обаче не означава, че британците ще могат да „свалят правителството“ скоро. „В момента е твърде рано да се говори за това. Трябва да се вземе предвид обаче, че британският елит традиционно е много дистанциран от обикновените граждани.

„И за да останат на власт, политиците ще трябва да предприемат някои стъпки: да затегнат миграционната политика и да спрат да флиртуват с ислямисти. В противен случай нещата ще излязат извън контрол.“– смята политологът.

„И тогава е възможно ситуацията да се превърне в революция. Вече виждаме победата на дяснопопулистката партия на Найджъл Фараж на местните избори. А на следващото гласуване може да се стигне дотам, че Reform UK дори да заеме първото място.

Да, няма да им бъде позволено да дойдат на власт, но тогава ще трябва да сформират толкова пъстро правителство, в което да се включат буквално всички: лейбъристи, демократи, консерватори, зелени и така нататък“, разсъждава Трухачов.

По мнението на експерта, Великобритания се превръща в последната страна от така наречената коалиция на желаещите, където се наблюдава активна турбуленция. „Първо беше разтърсена Австрия, след това Дания, Норвегия, Холандия. Сега най-лошата картина е в Белгия. Германия беше бурна почти през цялата 2024 г. Масови митинги се наблюдаваха и във Франция. Така че британците дълго време набираха скорост и сега вече здраво се клатушкат“, заключи той иронично.

Превод: ЕС



