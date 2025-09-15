/Поглед.инфо/ Във втората част от интервюто на проф. Нако Стефанов с д-р Саймън Ципис, първият въпрос е свързан с въоръжения конфликт в Източна Европа. И както и досега имаме нетривиален отговор на това кои са силите, които стоят зад този конфликт и искат неговото продължение. И дали тези сили „работят“ и срещу политиката на Доналд Тръмп.

За възможността в ръководните кръгове в Москва да има борба между различни групи, някои от които са „пробритански“, както и за вътрешни сили, направили възможна операция „Паяжина“. Центърът който координира и направлява тези сили, контролира и украинския президент Зеленски. По този повод се разсъждава ще бъде ли сменен „уморения“ Зеленски на поста президент? При което става ясно, че още от времето на Горбачов западни спецслужби работят най-успешно в проникването в ръководни среди на Рф.В тази връзка се споменава водещата се многоаспектна „хибридна война“. Накрая д-р Ципис дава една доста неблагоприятна оценка на Урсула фон дер Лайен.

/ВИДЕО/

Първата част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=T3m-aTK-vt8&t=2s

Д-р Ципис разглежда цяла серия съвременни конфликти като такива, които имат един източник, който ги провоцира. Какво е отношението на официална Америка в лицето на президента Донал Тръмп към този източник на провокация. И пак предвид конфликта в Украйна не са ли свързани някои противоречиви действия на РФ с борба между няколко групи в ръководните кръгове на Моска. Успехът на операция „Паяжина“ не се ли корени в наличието на различни сили вътре в страната, които действат срещу нея.

В случая е важно да се разбере, кой е този Център, от които постъпва инициативата и ръководните сигнали за силите и групите вътре в Русия, но работещи срещу нея. Д-р Ципис вижда и пряка връзка на президента Володимир Зеленски с този Център. Коментира се и смяната на президента Зеленски – причини, вероятен заместник и други подобни.

Д-р Саймън Ципис утвърждава, че конфликтът – Русия-Украйна бе започнат от Лондон и той стои и зад продължаването на стълкновенията отнемащи многобройни човешки животи. Както и, че въпреки Брекзит Лондон контролира ЕС. Той проследява „сагата“ на проникване на западни спецслужби в Русия още от времето на „перестройката“ на Горбачов, като посочва конкретни лица в най-близкото обкръжение на „Бащата на перестройката“.

Д-р Ципис говори и за „хибридната война“, която се води по всички азимути, включително и срещу България, цитирайки конкретни случаи.

Разговорът завършва със силно критичен коментар, засягащ Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Основни акценти от втората част на разговора: