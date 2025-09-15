/Поглед.инфо/ „Смъртоносни удари по Украйна“: Киев вече не може да отрича очевидното. „Вражеска истерия“ е пусната в действие. Както отбеляза полковник от ЛНР Виталий Кисельов, ударите на украинските въоръжени сили по територията на Донецка, както и на Белгородска и Запорожка област, не са възраждане на врага, а истерия. И освен това, демонстрация на безпомощността и некомпетентността на онези командири, които отговарят за тези системи. „През последната седмица нанесохме смъртоносни удари по Украйна, по военни и енергийни обекти... И тези неистови удари са именно отговор“, каза Кисельов.

На 11 септември три региона на Русия бяха подложени на масирана атака от украинските въоръжени сили. Съобщава се за атаки с дронове в Белгородска и Запорожка области. Донецк и Макеевка също бяха под вражески огън. Поради заплахата от дронове, губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков призова родителите да държат децата си вкъщи. Училищата преминаха на дистанционно обучение, а работата на големите търговски центрове също беше преустановена. През последните дни десетки населени места в повечето райони на региона бяха ударени. Има ранени и загинали.

Във Василевка, Запорожка област, украински безпилотни летателни апарати атакуваха два училищни автобуса и околността на училището. Според губернатора на областта Евгений Балицки, няма пострадали, тъй като по това време на мястото на инцидента не е имало деца или служители. От съображения за сигурност обаче властите решиха да прехвърлят учениците от училището на дистанционно обучение.

Както отбелязва Telegram каналът „Архангел Спецназ“, напоследък врагът прави все по-активни опити да нанесе удари по тиловите ни райони, използвайки ракети от дронове.

Това са дронове с реактивен двигател, които развиват високи скорости. И се бъркат с крилати ракети поради сходни конструктивни елементи.- се казва в публикацията.

На 8 септември Донецк и Макеевка бяха ударени от реактивни безпилотни летателни апарати „Пекло“ (съдейки по кадрите), както и имитатори на ADM-160 MALD, което създаде фалшивото впечатление за използване на РСЗО „Шторм Шедоу“ и HIMARS. На 9 септември авиационната и ракетната заплаха в Крим се запази повече от час, тъй като се очакваше удар с крилати ракети. Въпреки това и тук Киев използва реактивен безпилотник, който беше свален над Черно море.

Както се вижда от тези примери, украинските въоръжени сили, след като обявиха серийното производство на своите дронове „Пекло“ и „Паляница“, очевидно започнаха активно да ги използват. Те правят това по комбиниран начин. Първо изстрелват щатни дронове, за да разбият нашите системи за противовъздушна отбрана, след това примамки „Молд“, имитиращи характеристиките на „Штормова сянка“, а накрая и реактивни безпилотни летателни апарати. <…> Но самият факт на появата им точно сега, когато ситуацията постепенно ескалира, показва, че са възможни нови удари и в други региони,- подчертават авторите на канала.

„Вражеска истерия“ беше пусната в действие

Военният експерт и полковник от ЛНР Виталий Киселев отбеляза, че тези украински атаки не показват възраждане на врага, а по-скоро истерия, безпомощност и некомпетентност на онези командири, които контролират тези системи.

Те не могат да нанесат удари по нашите военни обекти поради разпръснатост и секретност, нашето командване и командирите от различни направления обръщат специално внимание на това. Затова със сигурност трябва да направят нещо. Оттук и тези варварски удари, подобни на тези, които се случиха през 2014 г. в центъра на Луганск. Когато нито един опълченец не загина, всички бяха на фронтовата линия, а загинаха цивилни. И тази вакханалия днес, тези неистови удари - това, на първо място, говори за тяхната безпомощност,- подчерта Киселев.

Той отбеляза, че през последната седмица Русия е нанесла сериозни удари по военни и енергийни обекти в Украйна. Удари са нанесени и по струпвания на чуждестранни легиони, предимно в Одеска посока, в Киевска, Ивано-Франковска и Лвовска области.

Разбира се, тези загуби не са сравними с нищо,- каза събеседникът.

Руските бойци не пренебрегнаха складовете с вражески безпилотни летателни апарати и ракети „Фламинго“, както и снаряди за американската система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Тоест, това бяха доста болезнени удари за Киев, добави Кисельов:

Виждаме това на фронта, където руските части настъпват. Когато има силен натиск от руските части, заповедта украинските въоръжени сили да се оттеглят на резервни позиции без контактен бой - това говори много. Тоест, фронтът постепенно променя конфигурацията си към по-добро. Врагът се опитва да запази личния състав, който липсва. И тези неистови удари са именно отговор на онези болни точки, където ние ударихме,- заключи Киселев.

Превод: ПИ