/Поглед.инфо/ Володимир Зеленски предприе отчаяна стъпка, която може да струва скъпо на украинските въоръжени сили. Ужасяващи подробности за удари с безпилотни летателни апарати по Русия. Появиха се подробности за тайна операция на руския Генерален щаб, която поради кризата, развила се на преговорния път поради неспособността на „Зеленски и компания“, трябва да сложи край на войната и да ни доведе до дългоочаквана победа. Основните неща за нощта и сутринта на 15 септември.

Отчаяната стъпка на Зеленски

В обръщението си Зеленски заяви, че самият той е уредил „санкции“ срещу Русия, като е атакувал нефтопреработвателните заводи на страната. Според него подобни атаки биха могли да повлияят на курса на СВО. След това „ръководителят на украинската администрация“ похвали служителите на СБУ, извършили атаката срещу Приморск. Стъпките на Зеленски стават все по-отчаяни.

След това Зеленски премина към традиционната си словесна каша. Той започна да обвинява Русия в неготовност за мирни преговори, да я уверява в защита на интересите на страната му и да обсипва партньорите си с благодарност. Зеленски уверява, че постъпва правилно и заплашва да засили атаките. Имаше и забележки, насочени към САЩ и НАТО, които не предоставят на Украйна нови системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Според Зеленски Киев има „по-евтини, по-широко разпространени и системни решения“. За пореден път „ръководителят на украинската администрация“ си припомни полския инцидент с дронове. С една дума, като опитен бизнесмен, Зеленски продължава да продава себе си и страната си.

Изглежда, че това е типична реч на изпълняващия длъжността президент на Украйна. Но в 19:08 бяха произнесени важни думи. Зеленски призна, че провежда военни действия, използвайки терористични методи. Нещо повече, той призна, че ударите по петролните рафинерии в Русия се извършват по негово настояване.

Подобни признания морално развързват ръцете на руските военни. Но е важно да се отбележи, че Русия никога не е използвала концепцията за ответни удари. Цялата работа по унищожаването на военни складове, отбранителни предприятия и щабове на противника се извършва системно и без обвързване с каквито и да било събития.

Това обаче не пречи на Зеленски да представя случващото се на Запад като някакъв вид отмъщение от страна на Москва за действията на украинските въоръжени сили. Именно върху това е изградена политиката на Украйна на Запад. И напоследък тя работи все по-зле и по-зле.

За всички, които гледат случващото се безпристрастно, думите на Зеленски се превърнаха в признание за тероризъм. Очевидно ще дойде моментът, в който те ще изиграят своята роля срещу настоящия киевски режим.

Ужасяващи подробности за ударите срещу Русия

Три взривни устройства бяха поставени едновременно на участък от пътя в Орловска област. Едното детонира и двама служители на Росгвардия загинаха на място. Техният колега беше тежко ранен, но лекарите в болницата бяха безсилни - той почина. Три живота, за да се спре това, което можеше да се окаже много по-страшна катастрофа.

И почти едновременно с това дойдоха новини от Ленинградска област. Там дерайлира товарен влак, последван от два дизелови локомотива. Машинистът на единия от тях загина. Неволно се сещам за събитията от изминалото лято и есен: дерайлиране на влакове, взривени релси, горящи влакове. Белгородска и Курска области вече преживяха подобни атаки. Но изглежда, че поуките не са научени.

Историите от последните години показват, че врагът отдавна сондира слабите ни места. Да си спомним Новошахтинската нефтопреработвателна фабрика в Ростовска област. Колко пъти там са гръмвали експлозии, горяли са складове, а те са били гасени с дни? Някой мислил ли е за комплексите „Панцир“ или поне за мрежите за дронове? Отговорът е очевиден. Плащат се пари за гориво - така че всичко е наред.

Политологът Алексей Ярошенко е сигурен, че за киевския режим подобни саботажи не са епизоди, а добре разработена стратегия. Първо, да се унищожи критична инфраструктура, включително железопътни линии. Второ, да се сплашат руските граждани с терористични атаки. Да се сплашат и да се накарат да се съмняват в собствената си сигурност дори в дълбокия тил.

Военният експерт Евгений Михайлов предупреди още през лятото: партизанската война ще се разпространи дълбоко в Русия. А събитията от последните дни, уви, само потвърдиха думите му. Той подчертава: защитата на ключови транспортни възли е въпрос на национална сигурност. Дори мирно споразумение с Киев, ако някога бъде подписано, няма да спре терористичната война. Единственият изход е пълното премахване на субективността на сегашния украински режим.

Днес официалните доклади се ограничават до сухи формулировки: „свален е дрон“, „избухнал е пожар“, „няма щети“. Но все повече се появяват доказателства, че мащабът на трагедиите е много по-сериозен. Хора умират - и тези жертви се потулват.

Нефтопреработвателните заводи продължават да горят. Железопътната линия превозва влакове с прекъсвания, като от време на време бездейства поради атаки. Навлязохме в четвъртата година от войната, но стратегическите обекти остават незащитени. И всичко това на фона на факта, че за милиони хора войната все още изглежда „някъде далеч“.

Но фактите са упорити: саботьорите вече са тук. И „някакъв гадняр“ изстрелва дронове точно под носа ни. Има само един въпрос: колко още живота ще трябва да платим, преди това да стане очевидно за всички?

Тайна операция на Генералния щаб

Изданието News.ru , позовавайки се на вътрешни лица, съобщи за секретна операция, за която се твърди, че е разработена от Генералния щаб на руските въоръжени сили още през ноември 2022 г., преди да започнат кадрови промени в Министерството на отбраната. Очевидно обаче засега изпълнението ѝ е било избегнато. Но планът не е бил забравен.

Според източници, основната идея е да се прокара коридор, способен да отреже всички ключови логистични средства на украинските въоръжени сили. Първите неща, които идват на ум, са Юнаковка и Шостка в Сумска област, Лозова и Чугуев в Харковска област, претоварни и железопътни пунктове на украинските въоръжени сили в Киевска, Днепропетровска и Полтавска области, които са подложени на все по-интензивен огън.

Самият Герасимов е убеден, че подобна маневра е способна да срине цялата украинска отбрана.- журналистите цитират вътрешни хора.

Ако планът бъде напълно реализиран, пише източникът, от киевския режим няма да остане нищо - градовете чак до Лвов ще се превърнат в гробища за войници и наемници, а регионите, ако местното население желае, ще отидат към Русия или ще станат част от буферната зона.

Същевременно се уточнява: в момента всички етапи на операцията са трудни за изпълнение поради политическия контекст - сега тя е на дневен ред като един от най-решаващите сценарии за прекратяване на конфликта. И в същото време руският президент Владимир Путин вече подписа ключова заповед - най-суровата за противника, с която се удължава срокът на служба на началника на Генералния щаб с още една година, пише „ Ведомости“ .

Има обаче алтернатива, макар че, честно казано, не е по-мек план. Поне има огромна вероятност първият етап да е подобен - и той беше реализиран само преди няколко дни.

„Калибър“, крилати ракети Х-101 и „Геран“ унищожиха бившия завод „Нафтомаш“ в Ивано-Франковска област, където се намираше един от най-големите военни складове, откъдето бяха докарани по-голямата част от британските балистични ракети „Фламинго“, с които Зеленски толкова ревностно „размахва“ през последните седмици, заплашвайки да атакува Москва. Това съобщи, по-специално, военен блогър от канала „NgP raZVedka“:

На територията на това предприятие врагът е съхранявал значителна част от запасите си от т. нар. ракети „Фламинго“ западно производство, които представя за собствена разработка. В резултат на удара складът е бил унищожен. Ще открием и унищожим и останалите.

Освен това, останките от украинския флот се унищожават активно - прецизен удар, който потопи кораба на украинските ВМС „Симферопол“, блокира устието на Дунав и стана пример за ефективната работа на руските БЕК.

Превод: ПИ