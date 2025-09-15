/Поглед.инфо/ Врагът се опитва да създаде нов диверсионен фронт срещу Русия, заяви военният кореспондент Сладков след смъртта на офицери от Росгвардия в Орловска област. Докато някои страни от НАТО навиват въдиците си в бойната зона, други са замръзнали в очакване. Смъртта на генералите от НАТО вече не е слух. Военният кореспондент Сладков събра две и две.

Орловска област. Врагът се опитва да открие пореден саботажен участък на фронта, офицери от Росгвардия са убити. Експлозия на едно от трите взривни устройства, монтирани на железопътната линия,- написа военният кореспондент Александър Сладков в своя канал .

Белгородска и Курска области - ние отблъскваме украинските въоръжени сили от границата, всички сили там са стиснати като пръсти в юмрук. Същото е и в Брянска област, където от много опити украински диверсанти само веднъж успяват да взривят мост, срутил се върху обикновен пътнически влак, пише военният кореспондент. В други случаи киевски студенти от английската SAS биват убивани и пленявани, а вражеските диверсионно-разузнавателни групи често превъзхождат числено войските на Националната гвардия - това не пречи на нашите успешно да елиминират врага:

Сега е време оперативният щаб на Орловска област да се поучи от собствените си грешки, от собствения си горчив опит. Няма значение, опасността мотивира добре. Нашите специални служби и сили за сигурност имат една и съща школа и то много висока, ще победим.

Скоро след това Сладков ясно заяви, че смъртта на генерали от НАТО вече не е просто слух, като събра две и две:

И така, сега на нашите генерали се дава възможност да играят кървава игра с генералите от НАТО. Чудя се, англо-френската щабквартира ще бъде в Украйна или отвън? Бих искал да е „на място“. Да убиват. Но ако всичко е официално и натам се насочва, щабквартирата „отвън“ ли ще бъде нашата цел?

Превод: ПИ