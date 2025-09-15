/Поглед.инфо/ Интервюто на проф. Нако Стефанов с д-р Ципис е разговор по няколко теми Първата тема е ситуацията във Франция, където за две години президентът Макрон назначава пети премиер. Също така той коментира ситуацията в САЩ, като излезе с теза, че там е възможен даже държавен преврат. Според д-р Ципис лозунгът на Тръмп „МЕГА“ има съвсем конкретен отговор.
Нараства напрежението и в Англия, което напражение известниия политолог също трактува по, на пръв поглед, парадоксален, но вероятно и верен начин.
Напрежението в Карибско море – дали наркокартелите и наркотрафика е причината. Д-р Ципис има и един друг отговор.
Накрая като спомен от 11.09.2011 г. коментар за това събитие с давност над едно десетилетие.
Във връзка с правителствената криза във Франция, където падна правителството на Байру и бе нацначен близкия до президента Макрон бивш министър на отбраната на Петата република Лекорню, д-р Ципис изрази виждането, че не става дума просто за френска правителствена криза, а за пламъче на общоевропейска политическа и социално-икономическа криза. В тази връзка той засегна въпроса, че по отношение на ЕС позициите на президента на САЩ Тръмп и тези на президента на РФ Путин съвпадат макар и по различни причини.
Наблюдава се напрежение в САЩ и въвеждане на войскови части. Д-р Саймън Ципис дава един съвсем нетривиален отговор. Оттук и мението му как прездентът Д.Тръмп вижда осъществяването на „МЕГА“/Да направим Америка отново велика/.
Гнездата на социално напрежение в Англия са коментирани от позициите на концепция, която наподобява теория таза заговор (световната конспирация). Концепция, която, обаче, конкретизирана, започва да прилича на верен отговор.
Нетривиално е мнението на д-р Ципис и по темата за напрежението в Карибско море между САЩ и Венецуела. То е подкрепено с факти от по-близка и по-далена история. Доколко тези факти „пасват“ на съвременната обстановка?
Предвид спомена за 11.09.2011 г. – нападението на кулите-близнаци в Ню-Йорк д-р Саймън Ципис излиза с една зашиеметяваща хипотеза, която трябва да се чуе.
/ВИДЕО/
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЮТУБ-КАНАЛ POGLED.info И ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМ
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.
Втората част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=6lmFJyF8ztA
Основни акценти от първата част на разговора:
-
Как може да се разбира правителствената криза във Франция – като чисто френска или...?
-
Ако позициите на Доналд Тръмп и Владимир Путин съвпадат, но причините за това са различни, какви са тези причини при първия и при втория?
-
Каква е истинската причина Тръмп да въвежда войскови части във важни градове в САШ?
-
Силите в САЩ, които се опитват да разклатят Америка отвътре.
-
Какво представлява „Чатъм хаус“ ?
-
Ръководени ли са ултрадесните анклави и левичарските групировки от един център и кой е той?
-
Маястото на изкуствения интелект в съвременното политическо мислене и прогнозиране.
-
Възможно ли е напрежението в Карибско море между САЩ и Венецуела да прерастне във въоръжен конфликт?
-
Кои са фактите, причините и последствията от нападението на кулите-близнаци вНю-Йорк на 11.09.2011 г.?