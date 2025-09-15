/Поглед.инфо/ Интервюто на проф. Нако Стефанов с д-р Ципис е разговор по няколко теми Първата тема е ситуацията във Франция, където за две години президентът Макрон назначава пети премиер. Също така той коментира ситуацията в САЩ, като излезе с теза, че там е възможен даже държавен преврат. Според д-р Ципис лозунгът на Тръмп „МЕГА“ има съвсем конкретен отговор.

Нараства напрежението и в Англия, което напражение известниия политолог също трактува по, на пръв поглед, парадоксален, но вероятно и верен начин.

Напрежението в Карибско море – дали наркокартелите и наркотрафика е причината. Д-р Ципис има и един друг отговор.

Накрая като спомен от 11.09.2011 г. коментар за това събитие с давност над едно десетилетие.

Във връзка с правителствената криза във Франция, където падна правителството на Байру и бе нацначен близкия до президента Макрон бивш министър на отбраната на Петата република Лекорню, д-р Ципис изрази виждането, че не става дума просто за френска правителствена криза, а за пламъче на общоевропейска политическа и социално-икономическа криза. В тази връзка той засегна въпроса, че по отношение на ЕС позициите на президента на САЩ Тръмп и тези на президента на РФ Путин съвпадат макар и по различни причини.

Наблюдава се напрежение в САЩ и въвеждане на войскови части. Д-р Саймън Ципис дава един съвсем нетривиален отговор. Оттук и мението му как прездентът Д.Тръмп вижда осъществяването на „МЕГА“/Да направим Америка отново велика/.

Гнездата на социално напрежение в Англия са коментирани от позициите на концепция, която наподобява теория таза заговор (световната конспирация). Концепция, която, обаче, конкретизирана, започва да прилича на верен отговор.

Нетривиално е мнението на д-р Ципис и по темата за напрежението в Карибско море между САЩ и Венецуела. То е подкрепено с факти от по-близка и по-далена история. Доколко тези факти „пасват“ на съвременната обстановка?

Предвид спомена за 11.09.2011 г. – нападението на кулите-близнаци в Ню-Йорк д-р Саймън Ципис излиза с една зашиеметяваща хипотеза, която трябва да се чуе.

