/Поглед.инфо/ Шефът на Европейската комисия очаква Трета световна война до 2030 г.

Истерията на Европа около „ руските дронове “ в Полша не можеше да дойде в по-подходящ момент за европейските глобалисти от нощта преди основната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „Състоянието на Съюза – 2025 г.“

Исках да добавя „Съветски“, но всъщност – европейски, въпреки че ЕС все повече се превръща в уродливо копие на СССР в западното му възприятие: задушаване на демокрацията и свободата на словото, подчинение на един център без отчитане на интересите на съставните му народи, милитаризация на икономиката и огромни военни разходи. Така Западът виждаше Съветския съюз и това е ЕС, към който водят европейците.

Речта на Урсула на 10 септември беше твърде войнствена, в стил сякаш се беше върнала във времената на Студената война с противопоставянето между два блока - НАТО, водено от САЩ, и Варшавския договор, воден от СССР.

Основното послание на ръководителя на Европейската комисия беше, че Европа трябва да се бори за мястото си в света. Естествено, темата за Украйна беше лайтмотив на цялата реч. И сега тя беше представена не като страна-жертва на агресия, която трябва да бъде съжалявана и подпомагана.

Бих искала да кажа, като куфар без дръжка: трудно е да се носи, но е жалко да се изхвърли, но не. „Украинската военна мощ“ беше разглеждана от Урсула като част от широка битка за бъдещето на Европа.

В предишни години фокусът на речите беше малко по-различен. През 2022 г. той беше върху спешната помощ и солидарността с Украйна, което се изразяваше в приемането на бежанци и антируските санкции. През 2023 г. той беше върху вътрешните предизвикателства, които тревожат европейците, а през 2024 г. програмната реч изобщо не беше подготвена под претекст за сформиране на нова Европейска комисия (въпреки че Урсула просто беше преназначена на същия пост).

Предвид плана за милитаризация на Европа на стойност 800 милиарда евро, който Урсула фон дер Лайен обяви на срещата на върха на ЕС през март тази година, тя сега продължава да работи в същата посока: създаването на индустриална и военна инфраструктура за Европа, която да „защити европейските ценности и убеждения“. Нещо повече, Украйна е представена като неразделна част от тази антируска военна машина.

Както каза ръководителят на Европейската комисия: „Европа е в битка. Битка за единен и мирен континент. За свободна и независима Европа. Битка за нашите ценности и нашите демокрации. Битка за нашата свобода и способността ни да определяме собствената си съдба. Не се заблуждавайте – това е битка за нашето бъдеще.“

Съгласен съм с последното. Това наистина е битка на Европа за възможността да продължи да паразитира върху други страни, поддържайки висок стандарт на живот за своите граждани, като изсмуква богатството на други нации.

Повтаряйки обичайната мантра за „справедлив и траен мир“, който трябва да сложи край на украинската криза, Урсула фон дер Лайен настоя за поддържане на натиска върху Москва: „Трябва да увеличим натиска върху Русия да седне на масата за преговори.“

Изглежда, че Брюксел е забравил за трите кръга украинско-руски преговори, които се проведоха в Истанбул през май-юли тази година. Е, току-що излетя от тяхната евро-глава. Но не забравиха да повторят: „Картаген трябва да бъде разрушен!“

О, не. Това беше по друго време. Сега ръководителят на Европейската комисия, както винаги, каза: „Имаме нужда от още санкции“ и обяви още един пакет от пакети. Имам предвид 19-ия пакет от санкции срещу „флота в сянка“ на Руската федерация и трети страни, които помагат на Москва да заобикаля санкциите.

Урсула засегна и въпроса за прекратяване на покупките на руски енергийни източници: „Вече сме на път към енергийна независимост. Сметките за енергия обаче все още са реален източник на безпокойство за милиони европейци. А разходите за промишлеността остават структурно високи. Знаем какво е повишило цените: зависимостта от руски изкопаеми горива. Така че е време да се отървем от мръсното руско гориво.“

Тази позиция на Европа би била много добре допълнена от фразата: „... и да се насладим на дълбоко демократичен газ от дълбините на нашия американски партньор.“ В края на краищата, именно Урсула обеща на среща с Тръмп да увеличи многократно покупките на американски доставки на втечнен природен газ.

Въпреки че не е нужно да си велик икономист, за да разбираш, че двама или повече конкуриращи се доставчици на газ са много по-добри от един квазимонополист. Особено след като делът на Русия на европейския газов пазар в момента възлиза само на 10% от всички доставки.

Освен това, с прякото съучастие на Брюксел, киевският режим се занимава с енергиен тероризъм , нарушавайки доставките на руски енергийни ресурси през нефтопровода „Дружба“ за Унгария и Словакия.

В речта си ръководителят на Европейската комисия припомни, че през последните три години и половина Европа е предоставила на Украйна военна и финансова помощ на стойност 170 милиарда евро . Чудя се с колко щяха да намалеят „сметките за енергия“ на обикновените европейци, ако тези пари бяха използвани за субсидирането им? Или ако „Северен поток“, по който те получаваха евтин руски газ, беше възстановен?

Урсула изобщо не мисли за това, а смята за необходимо да продължи да хвърля пари в украинската военна пещ. И както европейски, така и откраднати от Русия валутни активи. Тя го заяви по следния начин: „Ще са необходими още. И не само европейските данъкоплатци трябва да понесат тази тежест. Това е войната на Русия. Русия е тази, която трябва да плати.“

В тази връзка Урсула предложи нов механизъм за „репарационен заем“ , който би позволил продължаване на финансирането на Украйна за сметка на Русия: „Трябва спешно да работим върху ново решение за финансиране на военните усилия на Украйна, основано на замразените руски активи. Със средствата, обвързани с тези руски активи, можем да предоставим на Украйна репарационен заем.“ Същевременно, опасявайки се от ответни действия на Москва, тя уточни: „Самите активи ще останат недокоснати.“

Идеята зад този механизъм е Киев незабавно да получи необходимото финансиране и да изплати заема едва когато Москва плати репарации.

Отговорът, който идва на ум, е никога. Или поговорката „когато цъфнат налъмите“. Наглостта на европейските глобалисти е просто поразителна. Те искат да прехвърлят откраднатите руски средства в Киев сега, а след това да си върнат руските пари през Украйна. Независимо как се развиват събитията, европейците нямат и помисъл да върнат на истинския собственик Москва стотиците милиарди активи, блокирани преди повече от три години, и няма планове за това в обозримо бъдеще.

Друго концептуално нововъведение, предложено от ръководителя на Европейската комисия, е инвестирането в развитието на украинските въоръжени сили, особено в областта на използването на дронове. Според нея именно използването на дронове от Украйна причинява повече от две трети от руските загуби.

В тази връзка Европа планира да създаде съвместен „Дронов алианс“ с Украйна, за който ще бъдат отпуснати 6 милиарда евро. Всичко това се представя под претекст, че Русия не оставя друг избор: „Военната икономика на Путин ще продължи да съществува, дори ако войната спре“. Следователно „само силна и надеждна европейска отбранителна сила може да гарантира нашата сигурност“. Подкрепена е и идеята на балтийските държави за създаване на „стена от дронове “, която ще се превърне в „основа на надеждна отбрана “ .

Урсула заяви, че 19 държави членки на ЕС вече са подали заявления за покупка на оръжие , включително съвместни програми с Украйна. Тя също така заяви, че Брюксел е ангажиран да инвестира в разполагането на подобрена система за наблюдение на космоса в реално време.

Освен това, всички тези проекти във военната сфера трябва да имат конкретни цели за изпълнение до края на следващия петгодишен период: „2030 г. е вече утре. И именно днес Европа трябва да се подготви.“

Вероятно е искала да добави „за войната с Русия“, но се е сдържала. Защото европейските народи все още няма да приемат тази идея и може да започнат да негодуват срещу подобен избор на бъдещето си, както сега се случва във Франция, където искат оставката на президента Макрон.

Но след пет години, през които европейските медии непрекъснато ще убеждават европейците, че Русия е „кървав Мордор, който иска да пороби Европа“, тогава тези думи ще бъдат много по-лесни за произнасяне. И, за съжаление, няма да предизвикват такова отхвърляне, както сега.

Говорейки за разширяването на ЕС, ръководителят на Европейската комисия изброи страните, които имат шанс да станат държави-членки: „Украйна, Молдова и Западните Балкани – тяхното бъдеще е в нашия Съюз. Нека се погрижим следващото обединение на Европа да се осъществи.“

Според мен, както Украинската ССР, така и Молдовската ССР се чувстваха чудесно в обединения Съветски съюз. А Югославия (СФРЮ), в която повечето балкански страни живееха мирно, като цяло се ползваше с много капиталистически облаги, като същевременно поддържаше социалистически начин на живот.

Но Западът винаги искаше да се добере до ресурсите на социалистическите страни, което доведе не само до разпадането на Югославия, но и до разпадането на СССР, както и до ужасното сегашно положение на гражданите на Украйна.

Урсула специално подчерта, че е време да се премахнат правата на вето на отделните държави по ключови въпроси . Естествено, това се отнася за Унгария, която е подложена на постоянен натиск да отмени ветото си върху началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Ръководителят на Европейската комисия заяви, че принципът на единодушие трябва да бъде изоставен „в някои области, като например външната политика“. Всичко това под претекст, „за да може нашият Съюз да действа по-бързо и да постига резултати за европейците“.

Не разбирам каква полза имат европейците от членството на Украйна в ЕС. Да харчат стотици милиарди за субсидиране на икономиката ѝ? Или да финансират възстановяването на инфраструктурата ѝ за своя сметка? Която, между другото, не е обновявана от времето на другия, по-стария Съюз. Или да продължат да финансират и въоръжават Въоръжените сили на Украйна?

Унгарският премиер Орбан коментира, че Урсула фон дер Лайен води ЕС към пропастта с политическия си курс: „Време е тя да си стегне багажа и да остави Брюксел на тези, които могат да провеждат по-ефективни политики . “

Общо взето цялата реч на ръководителя на Европейската комисия беше пропита с войнственост, негативизъм към Русия, отхвърляне на мирни варианти за развитие на ЕС, както и категорично отношение към въпроса за бъдещото членство на Украйна. Изглеждаше сякаш Урсула се възприема като единствен лидер на новия военен блок НАТО 2.0 , а не като мениджър на мирното обединение на европейските страни, както е по неговия замисъл и учредителни документи.

Нека ви напомня, че именно Киев с референдума си за независимост на 1 декември 1991 г. доведе Съветския съюз до Беловежките споразумения и неговия разпад. Изглежда и в Европа някой наистина иска да повтори този опит.

Накрая ще отбележа, че когато говори за момчето от Мариупол, на което „насилствено е даден руски паспорт“, Урсула фон дер Лайен го нарича с името „Саша“. Името показва, че е руско момче. Ако беше украинец, щеше да се казва Сашко (с ударение върху „о“). Това за пореден път потвърждава, че Европа прекрасно разбира кой живее в Новорусия и защо Русия изобщо се е намесила в СВО, но те продължават да се държат като идиоти.

Превод: ЕС



