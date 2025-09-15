/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели на ПИК, в събота Fox News оповести, че ФБР е потвърдило, че 22-годишният убиец Тайлър Робинсън, е бил в "романтична връзка " с неназовано лице, което е мъж, преминаващ към жена, и са споделяли общ апартамент в Сейнт Джордж, щата Юта. Служители от ФБР разкриха ,че партньорът на Робинсън сътрудничи напълно на разследването и е нямал представа, че той е планирал да убие Чарли.

Мигове преди Робинсън да застреля Кърк, глас от публиката го пита: “Знаете ли колко транссексуални американци са били масови стрелци през последните 10 години?“.

Кърк отговаря: “Твърде много!“. Следва нов въпрос: “Знаете ли колко масови стрелци са били в Америка последните 10 години?“. Следва изстрелът на Робинсън и Кърк е убит.

Интересно е, че Fox News помества тези въпроси и отговори веднага след новината на ФБР, че убиецът е джендър.

Прокурорите все още не са повдигнали обвинение срещу Тайлър Робинсън и не е ясно дали ще искат смъртно наказание, за което публично призоваха президентът Тръмп и губернаторът на Юта Спенсър Кокс. Според последния това не е просто политическо убийство срещу един човек, а срещу всички нас, срещу американския експеримент.

Законите на Юта дават право на прокурорите да искат смъртно наказание, когато дадено лице е извършило утежнено убийство. Такъв е според мен и случаят с убийството на Чарли Кърк. Убиецът извърши утежнено убийство както и да го гледаш! В щата Юта за последните 20 години са извършени само две екзекуции на осъдени на смърт. Но изцяло подкрепям Тръмп в настояването за смъртно наказание!

Убийството на Чарли стана повод да се види огромният разлом между Тръмп и началниците в ЕС. Урсула, Вебер, Макрон и Мерц не осъдиха публичния разстрел на Чарли, а за убиеца Джордж Флойд ореваха света. Роберта Мецола не разреши едноминутно мълчание в ЕП.

Защо се направиха на глухи за това политическо убийство на бащата на две деца и любимец на Тръмп?! Ами защото е бял, хетеросексуален и е християнин. И още - Чарли беше от най-големите публични критици на Зеленски в Америка.

Всъщност само Мелони пусна сърцераздирателен пост от управляващите в ЕС и разбира се, Орбан, защото Чарли беше на форума CPAC в Будапеща.

Разривът Тръмп-ЕС за причините за войната в Украйна стана очеваден в събота след извънредния пост на Тръмп: “Тази война не е на Тръмп (и не можеше да се случи при мене), а война на Байдън и Зеленски“. Президентът заяви, че иска да я спре заради жертвите. Според него те са над 7000 само през последната седмица.

И в Англия се случиха интересни неща. Евала на Томи Робинсън! Извади на улицата над 1 милион англичани със знамена срещу цензурата, незаконните мигранти и Стармър!

На видео се появи и Илон Мъск, заявявайки, че Обединеното кралство е в опасност да загуби своята идентичност поради масовата миграция, и обвини Би Би Си, че е съучастник в унищожаването на Великобритания. Мъск осъди и левицата за убийството на Чарли.

Публичното сбогуване с Чарли Кърк ще се състои на 21 септември (неделя) на стадиона "State Farme" в Аризона като национален лидер и глас за вяра, семейство и свобода! Очевидно красивата вдовица на Кърк, била и мис Аризона, ще продължи лично делото му като наследница на групата, която има над 2000 студентски групи и над 800 религиозни групи.

Франция пък излиза на генерална стачка в четвъртък - от влакове и аптеки до пощи и самолети. Фермерите тръгват с тракторите на 25 септември. Льо Пен и Бардела загряха вчера предизборно в Бордо и искат край на макронизма с оставката на Макрон.

Льо Пен настоя Макрон да разпусне парламента и да се даде думата на народа на предсрочни избори, защитавайки гнева на французите от пълната икономическа и социална катастрофа на страната.

В Германия се проведоха местни избори в най-многолюдната провинция Северен Рейн-Вестфалия с ключови градове като Дюселдорф, Кьолн, Дортмунд, Бон. Победителят ХДС запази резултата си от 33%, даден през 2020 г. Социалистите паднаха малко на 22% от 24 през 2020 г. Алтернатива за Германия направи фурор ставайки трета с 15%. Това е страхотен скок - три пъти повече от 2020 г., когато взеха скромните 5%. Активността беше голяма за местни избори и доведе до разгрома на Зелените.

С тези избори Алтернативата, която вече е първа без конкуренция в Източна Германия, направи важен пробив и в Западна Германия. Времето работи за нея.

И сега една политическа бомба! Не е за вярване, ама е вярно: Алтернативата печели изборите в Рур в славния миньорски град Гелзенкирхен, където любимият ми Левски направи 1:1 със славния отбор на Шалке 04. Не просто ги печели, а разгромява управляващите партии с 39% срещу 26% на социалистите и едва 13% на ХДС на канцлера Мерц.

Единствен предрекох, че в Португалия, дясната партия "Чега“ (Стига) ще е втора на изборите тази пролет, водена от чаровния Андре Вентура. Е, вече е първа политическа сила и 50 години след Салазар по последното проучване с над 26%.

Сами две седмици до изборите в Чехия очаквам убедителна победа на чешкия Орбан - Андрей Бабиш. Това е много важно за Централна Европа и Вишеградците, защото Англия и Франция се събудиха много, много късно. В Централна Европа християнството обаче все още може да се спаси.