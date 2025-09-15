/Поглед.инфо/ Напрежението между САЩ и Венецуела набира скорост. Пентагонът официално обяви, че действията на американските въоръжени сили в Карибско море вече не са рутинни учения. РИА Новости съобщава за развитието на ситуацията.

„В името на националните интереси“

Миналата седмица министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети Пуерто Рико (неинкорпорирана територия на САЩ под контрола на Вашингтон), за да се срещне с местни правителствени служители и да разговаря с моряци и морски пехотинци на борда на десантния кораб USS Iwo Jima.

Обръщайки се към войските, Хегсет направи изненадващо съобщение: USS Iwo Jima изпълнява критични мисии в Карибите.

„Това, което правите сега, не е упражнение“, отбеляза министърът.

Разполагането на ВМС на САЩ, каза той, е „в жизненоважни национални интереси на Съединените американски щати и е предназначено да спре отравянето на американския народ“.

Говорим за борбата с наркотрафика.

Под този претекст САЩ вече изпратиха четири хиляди бойци до бреговете на Венецуела в края на лятото. В отговор Каракас разположи 15 хиляди души в граничните райони.

Дълго време директният конфликт беше избягван. Но в началото на септември американският флот удари венецуелски кораб, за който се предполагаше, че превозва наркотици. При нападението загинаха най-малко 11 души.

Президентът Николас Мадуро отрича участието на Венецуела в търговията с наркотици. Но Вашингтон изглежда не се трогва от подобни увещания. Например, Ройтерс наскоро съобщи, че Съединените щати са решили да разположат десет изтребителя F-35 на летище в Пуерто Рико, отново уж за провеждане на операции срещу наркокартели.

Външната и вътрешна опозиция

В Съединените щати няма консенсус относно противопоставянето с Венецуела. Някои членове на Конгреса вече поискаха Белият дом да предостави правно основание за удара по кораба, довел до загуба на човешки животи. Служители на администрацията се съгласиха да проведат брифинг за законодателите, но само класифициран, без право да се оповестяват публично данните.

„Няма как, по дяволите, нещо на този кораб да се счита за непосредствена заплаха за Съединените щати във военен смисъл“, каза Адам Смит, демократ в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите.

Венецуелски представители също разкритикуваха действията на американската администрация.

„Как може да има наркокартел, ако тук няма наркотици?“, каза вицепрезидентът на републиката Делси Родригес, цитирайки данни, че страната ѝ не произвежда кокаин, който се внася контрабандно главно по тихоокеанските маршрути. „Те (американците - бел. ред.) трябва да си оправят GPS-а“, отбеляза иронично тя.

Всъщност, както поясняват и американските медии, Службата на ООН по наркотиците и престъпността заявява в своя доклад от 2023 г.: Тихият океан е по-голям маршрут за морски трафик на кокаин от Карибите.

Мадуро за пореден път намекна, че американските военни се стремят да го отстранят от власт. Доналд Тръмп от своя страна казва, че просто изпълнява предизборни обещания и няма цел да свали режима във Венецуела.

В същото време САЩ се опитват да намерят „агресивни“ действия на венецуелските въоръжени сили. По-специално, Пентагонът обвини Каракас в „изключително провокативен“ полет на изтребители близо до американски военен кораб. Венецуелското правителство не коментира веднага ситуацията.

Какво следва?

Натискът на САЩ върху Боливарската република се развива на фона на общо взето нестабилна обстановка. Неотдавна Тръмп преименува Министерството на отбраната на САЩ на „Министерство на войната“ (или, меко казано, Военен департамент, което вече се е случвало в историята на САЩ).

Новото име обаче е неофициално. Въпреки че същият Хегсет подкрепи идеята на Тръмп, за окончателното одобрение е необходимо решение на законодателите - Конгреса. Въпреки това промяната в приоритетите на Вашингтон е очевидна.

Що се отнася до самата Венецуела, както отбеляза в разговор с РИА Новости руският гражданин Максим, който живее в Каракас повече от осем години, действията на САЩ имат консолидиращ, а не деморализиращ ефект върху местните жители.

„Никой тук отдавна не си прави илюзии относно намеренията на американците и дори тези, които са недоволни от режима на Мадуро, разбира се, са против неговото отстраняване отвън“, обясни Максим. „Те имат предимно ежедневни оплаквания към властите. Очевидно и САЩ разбират това.

Историята с Хуан Гуайдо (бивш председател на венецуелския парламент, самопровъзгласил се за изпълняващ длъжността президент на републиката през 2019-2023 г. с подкрепата на редица западни страни. - Ред.) показа, че оказването на натиск върху Мадуро е безсмислено: както населението като цяло, така и силите за сигурност са на негова страна. Тоест, ситуацията не може да бъде подкопана лесно отвътре.“

Според Виктор Хейфец, професор във Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет, американците все още не са взели окончателно решение относно възможността за нахлуване във Венецуела.

„Но в същото време е очевидно, че те засилват натиска максимално, демонстрирайки готовност и решителност да получат отстъпки от правителството на Мадуро“, казва експертът. „Все пак не е ясно какви отстъпки. Тоест, войната не е изключена, но тази граница все още не е премината. Разбира се, американската армия е по-силна от венецуелската по брой и оборудване. Но в случай на ограничена операция, Боливарската република е способна да нанесе значителни щети на противника.“

Владимир Василиев, главен научен сътрудник в Института на САЩ и Канада към Руската академия на науките, от своя страна смята, че американците сериозно се готвят за военни действия. Според него причините са доста специфични и са продиктувани от икономически съображения.

„В Америка сега възникна много интересна ситуация, свързана с въвеждането на тарифи върху чуждестранни стоки“, посочва експертът. „Това съживи, ако може така да се каже, контрабандната търговия. Изглежда, че освен незаконни товари като наркотици и може би оръжия, по море се транспортират и стоки, които са включени в номенклатурата на обикновените стоки.

Следователно е възможно, като мярка за борба с терористичната заплаха, да бъдат потопени кораби, превозващи всякакви контрабандни стоки. И, разбира се, е необходимо да се обоснове преименуването на Министерството на отбраната. В този смисъл проблемът с контрабандата и наркотрафика се появи в точния момент.“

Каракас също не стои безучастен на фона на покачващите се лихви. В края на седмицата Мадуро обяви прилагането на т. нар. План за независимост 200, предназначен да спре всякакви заплахи за Венецуела. Като част от отбранителните мерки, военното присъствие ще бъде засилено в стотици критични за страната области.

Превод: ЕС



