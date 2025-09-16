/Поглед.инфо/ Слабото място на САЩ беше разкрито. Както призна министърът на енергетиката Райт, Вашингтон не може да откаже обогатен уран от Русия. И горчивите сълзи няма да помогнат тук.

САЩ непрекъснато говорят за затягане на санкциите срещу Русия, но не бързат да предприемат реални мерки. Като част от новите ограничения, те биха могли да откажат вноса на руски обогатен уран, но, както заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт, Вашингтон все още не е в състояние да го направи.

В интервю за Bloomberg министърът призна, че Съединените щати имат остра нужда от доставки на уран от Русия, тъй като вътрешното им производство е недостатъчно.

Ние... все още не сме го достигнали (момента - CG) - когато вече няма да използваме обогатен руски уран,— заключи Крис Райт.

Може би точно затова САЩ се колебаят да затегнат антируските санкции. Урановият въпрос е слабото място на Вашингтон. И горчивите сълзи няма да помогнат за разрешаването му. Необходимо е да се маневрира, за да не се остане без уран и едновременно с това да се разреши украинският конфликт. Но той може да се реши чрез натиск върху Киев, а не върху Москва. Руската страна е готова за преговори, което не може да се каже за администрацията на Зеленски, която постоянно поставя някакви искания.

Превод: ПИ