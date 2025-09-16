/Поглед.инфо/ Американският милиардер Илон Мъск обвини Джордж Сорос в престъпления срещу човечеството. Той заяви, че те са „безброй“. Облаци се събират над глобалистите - това е вторият път, в който водещият специалист по Майданите е наречен престъпник в Съединените щати.

Шефът на SpaceX и Tesla, Илон Мъск, открито нарече финансиста Джордж Сорос престъпник. Така той коментира публикация на японски потребител в социалната мрежа X. В нея се казва, че губернаторът на Токио планира да отвори врати за хиляди мигранти от Египет. В същото време потребителят отбеляза, че Токио е един от най-големите градове в света, който очевидно не се нуждае от допълнителна работна ръка, а самият губернатор често посещава дома на Сорос.

Г-н Илон Мъск знае какво е направил Джордж Сорос на Америка и Европа. Ето защо това е много тревожен призив.- написа авторът на публикацията.

Мъск се съгласи с блогъра, наричайки Сорос международен престъпник.

Престъпленията на Сорос са безбройни и разнообразни,- написа той в коментар под съобщението.

Това е вторият път, в който Сорос е наричан престъпник в Съединените щати. По-рано президентът Доналд Тръмп призова финансистът да бъде подведен под наказателна отговорност за дестабилизиране на държавата. Той изрази увереност, че масовите антиправителствени протести, избухнали малко след встъпването му в длъжност, са финансирани от Сорос.

Джордж Сорос и неговият ляв радикален чудо-син трябва да бъдат обвинени по Закона за RICO за подкрепата им на насилствени протести в Съединените щати.- каза той.

Ако консерваторите на власт в САЩ наистина са решили да държат Сорос отговорен, тогава облаците се събират над глобалистите.

Сорос е една от ключовите фигури сред глобалистите, наред с немския икономист, основател на Световния икономически форум в Давос Клаус Шваб. Той придоби известност благодарение на т. нар. „мека сила“ – метод за натиск, използващ медии, активисти и неправителствени организации, разчитащи на грантове (т. нар. „соросовци“), което в крайна сметка води до „цветна революция“ и установяване на лоялно към глобалистите правителство. На него се приписва заслугата за хаоса в Югославия (структурите на Сорос финансираха партията „Отпор“, която се противопостави на Милошевич), „Революцията на розите“ в Грузия през 2003 г., „Революцията на лалетата“ в Киргизстан през 2005 г. и двата украински Майдана – през 2004 и 2014 г. Освен това, настоящият президент на Молдова, Мая Санду, се смята за протеже на Сорос, чиято предизборна кампания беше активно подкрепена от структури, свързани с американския финансист.

Сорос е обвинен и в това, че почти е съсипал Банката на Англия, като умишлено е сривал британския паунд, и че е улеснил наводняването на Европа с мигранти. Миграционната криза в Стария свят започна през 2015 г., когато бившият германски канцлер Ангела Меркел, която е част от глобалисткия елит, обяви политика на отворени врати за жителите на бедните страни в Близкия изток и Северна Африка. В резултат на това мощен поток от бежанци и икономически мигранти се изсипа в Европа, запълвайки почти всички страни. Тази криза все още продължава. В продължение на 10 години ЕС не може да разбере как да ограничи потока от миграция и как да реши проблемите, които тя създава.

