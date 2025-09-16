/Поглед.инфо/ Китай и САЩ постигнаха „рамков консенсус“ относно разрешаването на въпроса с „ТикТок“, за намаляване на инвестиционните пречки и насърчаване на сътрудничеството в сферата на търговията и икономиката, заяви след преговорите на 14 и 15 септември в Мадрид заместник-министърът на търговията и член на китайския екип Ли Чънган.

Коментирайки въпроса с „ТикТок“, той подчерта, че Китай „никога няма да върви към споразумение за сметка на своята принципна позиция, интересите на своите компании и международната справедливост“.

Китай ще защитава решително националните си интереси и законните права и интереси на своите компании, като дава одобрение за износа на технологии в съответствие със закона. Същевременно китайското правителство зачита напълно желанията на бизнеса и ще го подкрепя в провеждането на равноправни търговски преговори, основани на пазарните принципи.

„Причината, поради която Китай се съгласи да постигне консенсус със Съединените щати, е, че след оценка ние определихме, че такъв консенсус е в интерес и на двете страни“, посочи Ли Чънган.