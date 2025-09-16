/Поглед.инфо/ Днес, над 10 филипински кораба са навлезли незаконно в териториалните води на остров Хуанйен от различни посоки. Те са били предупредени от Китайската брегова охрана, като маршрутът им е бил проследен, а срещу тях са използвани водни оръжия в опит да бъдат принудени да напуснат акватория на Хуанйен, заяви днес говорителят Ган Ю.

Около 10 часа сутринта филипински кораб № 3014 е игнорирал многократните предупреждения и умишлено се е сблъскал с патрулен кораб на Китайската брегова охрана по непрофесионален и опасен начин. Тези действия представляват провокация от страна на Филипините и отговорността за сблъсъка е изцяло тяхна, посочи още говорителят.