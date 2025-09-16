/Поглед.инфо/ На 15 септември полският президент Карол Навроцки се срещна с гостуващия в страната китайски външен министър Уан И.

„Като историк съм добре запознат с големите жертви и приноса на Китай за победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Полша цени традиционното си приятелство с Китай и желае да засили обмена с него“, заяви Навроцки.

Уан И посочи, че Китай е готов да работи с Полша за напредък на всеобхватното им стратегическо партньорство и изрази надежда, че Варшава ще играе активна роля за насърчаване на „обективното и рационално възприемане на Китай от страна на ЕС“.

По време на визитата си Уан И проведе разговори също с полския вицепремиер и министър на външните работи Радослав Сикорски и участва в четвъртата среща на китайско-полската междуправителствена комисия за сътрудничество.