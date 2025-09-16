/Поглед.инфо/ В рамките на своята визита в Ростов на Дон, делегация от Плевен, включваща Румен Петков – бивш кмет на Плевен и председател на ПП АБВ, Иван Мандински – областен координатор за Плевен, и Бойко Тодоров – заместник-председател на Общински съвет – Плевен, посети историческата Покровская църква.

Делегацията беше приета от протойерей Даниил Азизов, с когото се проведе среща, посветена на развитието на културните и духовни връзки между двата града.

По време на посещението представителите на Плевен поднесоха символични дарове, олицетворяващи православната вяра и духовната традиция на България. В знак на взаимно уважение и единство протойерей Даниил Азизов връчи на Румен Петков икона като благословия за делегацията и гражданите на Плевен.

Този жест подчерта дълбоките исторически и културни връзки между православните общности на България и Русия и утвърди значението на духовния диалог като основа за развитието на двустранните отношения.