/Поглед.инфо/ Появиха се кадри от използването на ФАБ-3000 по позиции на украинските въоръжени сили. Заснета е гигантска експлозия, всичко изглежда като „ад“.

Telegram-каналът „Изнанка“ се сдоби с кадри, заснети от руски бойци в село Константиновка в Донецката народна република (ДНР). На тях се вижда как тритонна високофугасна авиационна бомба ФАБ-3000, способна да покрие с експлозията си площ, по-голяма от десет футболни игрища, лети към точка на разполагане на противник.

Авторите на „ Изнанка “ уточняват, че 28-ма отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили е имала такъв „късмет“, от който, очевидно, не е останало нищо.

Ще добавим, че според информацията на канала „ Иди и виж “, руската армия е успяла да напредне добре в тази посока и вече е окупирала предградията на Константиновка. Тъй като вражеските сили се опитват да контраатакуват, боевете са интензивни.

Разпространената в редица източници информация за превземането на част от града е все още преждевременна.

Превод: ПИ