/Поглед.инфо/ Масираното настъпление на руската армия продължава почти по цялата фронтова линия. Врагът за първи път обяви евакуация в Запорожие, а също така насилствено прогонва хората от Днепропетровск. Западът показа зъби, заявявайки, че Русия е „преминала червената линия“. Лондон обяви война, а Кишинев е готов открито да се включи във военни действия. В ДНР са унищожени елитни спецчасти - всъщност, пишат парашутистите, говорим за редовни войски, а не за наемници. Руската атомна електроцентрала е под атака.

Руската армия действа по всички фронтове

В Сумско направление, в района на Андреевка, противникът със силите на 225-ти отделен полк извърши една контраатака, противникът се оттегли със загуби, пишат военните доброволци „Двама майора“. В Харковско направление продължават ожесточени боеве на левия бряг на Волчанск, както и в гората край Синелниково и на Хатненския участък на фронта. Настъплението на ГрВ „Север“ на ден е 100-200 метра:

В Константиновско направление информацията, че нашите сили уж са поели контрол над източната част на Константиновка, не отговаря на действителността. <…> Руските въоръжени сили атакуват крайградските къщи на Константиновско в най-трудните условия, опитвайки се да влязат в града от изток, а прибързаните изявления обезценяват подвига на нашите фронтови войници.

В посока Дружковка се водят боеве край Шахово, където преди това украинските въоръжени сили контраатакуваха. Врагът контраатакува край Русин Яр и Полтавка. Край Покровск руските въоръжени сили настъпват в района на Чунишино, в самия Покровск пишат за руското присъствие в микрорайона Лазурни. Украинските въоръжени сили са стягали значителни резерви. На север се водят боеве край Никаноровка, в Золотой Колодез пишат за боеве в центъра, както и край Грузское. В Днепропетровска област врагът е обявил принудителна евакуация от 18 населени места.

В Запорожие се готвят за евакуация на южните покрайнини на града. На фронта руските парашутисти продължават тежки настъпателни боеве в южната част на Степногорск, водят се боеве в частния сектор и индустриалната зона. Продължава битката за Приморское, водят се боеве в Ореховското направление. Въоръжените сили на Украйна ежедневно контраатакуват руските позиции.

Купянск наш ли е?

На изток от града руските въоръжени сили са разчистили и стабилизирали напълно селището Степовая Новосёловка, а също така са разчистили околността. Общо са освободени около 36 квадратни километра, пише ветеран на „Вагнер“, автор на канала Кондотьеро.

В същото време, според SHOT , украинските въоръжени сили напускат Купянск, след като се опитаха да отблъснат настъплението на руските въоръжени сили. През последните две седмици Украйна загуби до 1000 войници, които бяха хвърлени да спасят ситуацията в града:

В момента руските военни имат пълен контрол над северната част на Купянск. Ден преди това беше разчистен медицински колеж, където украинските въоръжени сили бяха създали опорен пункт под прикритието на граждански обект, където скриха храна и боеприпаси за по-нататъшно транспортиране до източната част на града. Сега украинските въоръжени сили прехвърлиха тежка артилерия в покрайнините на Купянск с надеждата да укрепят позициите си.

Все още няма потвърждение.

Що се отнася до Купянск... кой е измислил всичко това? Максимумът, който са направили там, е леко да консолидират севера, нищо повече. <…> Ще пиша на момчетата утре, ще разбера със сигурност за Купянск. Казват, че вчера там е имало истинско сбиване. Всъщност [няма да разберете] къде е ЛБС,- пише военният кореспондент Анатолий Радов.

Западът се усмихва

Ученията „Запад-2025“ продължават в Беларус. Демонстративният им характер беше потвърден от американската делегация, пристигнала за ученията, което остави в недоумение политици, незапознати с тънкостите, пише „Majors“. Всъщност в този момент горещата европейска глава би трябвало да се охлади, но се случи точно обратното.

Пристигането на 65 индийски войници за засилване на военното сътрудничество с Русия беше наречено „преминаване на червена линия“ от западната преса. Междувременно в съседна Полша премиерът Доналд Туск съобщи за „неутрализирането“ на безпилотно летателно средство над правителствени сгради и задържането на двама беларуски граждани.

На този фон Лондон премина към ожесточена агресия срещу Москва, заплашвайки с война в случай на повторение на инцидента с безпилотните летателни апарати в Полша и Румъния (не са представени доказателства за участието на Русия). Заплахите на Великобритания бяха потвърдени от представител на британското външно министерство, след като руският посланик Андрей Келин беше призован. Прави впечатление, че на този фон беше публикувана много тъжна статистика, според която Лондон е понесъл повече загуби по време на СВО, отколкото през всички години в Ирак и Афганистан взети заедно. Данните бяха потвърдени от британския журналист Колин Фрийман. И това се основава само на публични източници.

Освен това, близо до Константиновка, руската евакуационна група откри тялото на молдовски легионер. Парашутистите, автори на канала „Архангел Спецназ“, съобщиха , че загиналият мъж е имал шеврон на молдовските специални части и съдейки по униформата и екипировката му, той очевидно не е бил наемник. У него са открити молдовски паспорт, шофьорска книжка и телефон:

Възниква естествен въпрос: какво правят тук молдовските военни? Ако присъствието на молдовски наемници отдавна не е изненадващо, то присъствието на военни е ново ниво на намеса. И тогава колко дълбоко всъщност е въвлечена Молдова в тази война?

Появата на поредния молдовски военнослужещ много „удобно съвпадна“ с новината за евентуалното откриване на „втори фронт“ в Приднестровието през пролетта на 2026 г., пише „ Рибар “. Първоначално се говореше за украинска атака в ПМР, а сега – за пряко молдовско настъпление.

Освен това, врагът не се свени и от обичайните тактики на ядрен тероризъм - снощи медиите съобщиха, че в Курчатов, където се намира Курската атомна електроцентрала, е задействана противовъздушна отбрана.

Превод: ПИ