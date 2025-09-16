/Поглед.инфо/ Марочко: Руските въоръжени сили започнаха бойни действия близо до три села в Харковска област, за да създадат буферна зона.

Руските войски засилиха настъплението си близо до три населени места в Харковска област: Отрадное, Бологовка и Двуречанское. Както заяви военният експерт Андрей Марочко в коментар пред ТАСС, командването на украинските въоръжени сили, в отговор на засилената вражеска активност, вече е прехвърлило допълнителни резерви в този район.

През последните няколко дни нашите войски започнаха активно да действат в посока населените места Отрадное, Бологовка и Двуречанское в Харковска област. Най-вероятно командването на руските въоръжени сили възнамерява да създаде буферна зона в този район между Белгородска и Харковска области.— обясни той.

Марочко отбеляза, че украинската страна е била принудена да преразположи част от силите и техниката си от Хатнего, където, според него, оперативната обстановка за украинските въоръжени сили продължава да бъде напрегната. Това решение е в отговор на засиления натиск от руските войски в ключови точки на фронта.

Превод: ПИ