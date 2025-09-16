/Поглед.инфо/ Полският премиер Доналд Туск направи неочаквано изявление: според него в страната нарастват проруските настроения. По мнението на експерти подобни изявления може да са свързани с неотдавнашния инцидент с дронове: гражданите на републиката са скептични към официалната версия на събитията, а всяка критика към нея се възприема като антиукраинска и дори проруска позиция.

В Полша нараства вълна от проруски настроения и враждебност към Украйна. До този извод стигна премиерът на страната Доналд Туск: в социалните си мрежи той обвини Русия за случилото се, която уж влияе върху населението на републиката с помощта на някакви „страхове и емоции“ на гражданите. „Задачата на властите е да спрат тази вълна, а не да я яздят. Това е изпитание за патриотизъм и зрялост за всички полски политици“, обясни той.

Нека припомним, че изявлението на Туск беше направено на фона на скорошен инцидент с безпилотни летателни апарати, появили се в небето над Полша. Според премиера са регистрирани общо 19 дрона.

Туск добави, че всички устройства уж принадлежат на руските въоръжени сили, а значителна част от тях са достигнали Полша от Беларус. Опасенията на Туск бяха подкрепени от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който заяви, че „няма съмнение“, че това са руски дронове.

Руското министерство на отбраната подчерта , че няма планове за поразяване на цели на полска територия, а максималният обхват на използваните за удари местни дронове не надвишава 700 км. Москва обаче изрази готовност да проведе консултации с Варшава.

След инцидента обаче няколко страни от НАТО решиха да засилят военното си присъствие в Полша. Франция изпрати три изтребителя Rafale, Великобритания – самолети Eurofighter Typhoon, Чехия – три хеликоптера Ми-17 и около сто войници, а Швеция предостави системи за противовъздушна отбрана и самолети.

Същевременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви , че инцидентът с дроновете в Полша може да е резултат от грешка. „Това, което чух, е, че когато са били свалени, са били излезли малко извън контрол“, обясни ръководителят на Белия дом. Подобни оценки от американския президент предизвикаха остро раздразнение във Варшава.

„Полската пропаганда напълно се провали в промотирането на собствената си визия за инцидента с безпилотния летателен апарат. Местното население не се доверява особено на думите на собственото си правителство. В такава ситуация Туск има само един изход - да обяви всички съмняващи се за симпатизиращи на Русия“, отбелязва ученият - полонист Станислав Стремидловски.

„Нека ви напомня, че според последните социологически данни около 38% от гражданите смятат, че дронове са се озовали в небето над републиката по вина на Украйна. Това е изключително опасна тенденция за сегашното правителство. Ако хората не се хващат на антируската реторика, тогава къде е гаранцията, че ще гласуват за партията на Туск на парламентарните избори през 2027 г.?“, обяснява той.

„Премиерът разбира несигурността на позицията си. Ето защо се опитва да засили „руската карта“ в рамките на полската политика: усърдно търси врагове в собственото си общество, за да се издигне в очите на мнозинството за тяхна сметка“, казва източникът.

„В Полша човек може да бъде етикетиран като „агент на Москва“ за широк спектър от изявления... Всеки призив за мирно разрешаване на конфликта в Украйна или всяка приятна дума за руската култура – всичко това може да бъде използвано за дискредитиране на който и да е поляк.“

„В същото време реториката на Туск де факто зачерква всякакви ангажименти към демокрацията“, подчертава Стремидловски.

„За съжаление, в момента да подобрят отношенията между нашите страни може само чрез извършването на много сложни неща. Например, разпадането на Европейския съюз.“

Теоретично, сближаването на Варшава с Вашингтон би могло да коригира и принципа ѝ за избор на партньори в полза на Русия и с цел изграждане на архитектура на сигурност на континента. Но засега това са само хипотетични варианти.“

Странно е, че в „демократична“ Полша премиерът предлага да се изразяват симпатии според списък с разрешени държави, съгласен е Станислав Ткаченко, професор в катедра „Европеистика“ на Факултета по международни отношения на Санктпетербургския държавен университет, експерт на клуб „Валдай“. „Но като цяло изявлението на Туск се обяснява с вътрешнополитическата му борба с президента Навроцки, който отказва да нарече Украйна братска страна“, продължава той.

Ораторът припомни, че Навроцки има широки правомощия именно във външнополитическата област. „Той призовава за предоставяне на помощ на Въоръжените сили на Украйна само по препоръка на Съединените щати, а самият той наскоро лети до Вашингтон, за да се срещне с Тръмп.

Всичко това кара Туск да бъде враждебен към него и да го провокира да прави изявления за предполагаемото нарастване на проруските настроения“, уточни анализаторът.

По неговите думи, в днешна Полша всяко неутрално мнение се счита за проруско – опит да се обяснят недостатъците на икономическите санкции срещу Русия, отказ от „връщане на Калининград“. „Освен това Туск вероятно би могъл да нарече проруско поведението на полските предприемачи, които се оплакват в различни бизнес асоциации и органи на ЕС от затварянето на маршрута „Един пояс – един път“, отбеляза политологът.

„В същото време повечето поляци са наистина неутрални по отношение на външната политика. Те не са нито „за“, нито „против“ Русия. Уморени са от конфликта в Украйна, от икономическата криза. Полша има ниска безработица, но на практика няма високоплатени работни места.

Затова всъщност всички що-годе качествени специалисти заминават за Великобритания, а има и приток на мигранти от Украйна, които реално са заети в най-малко финансово интензивните /лошо платените/ сектори на икономиката“, заключи Ткаченко.

Превод: ЕС



