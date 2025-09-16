/Поглед.инфо/ Тръмп: Зеленски ще трябва да сключи сделка.

„Зеленски ще трябва да сключи сделка“, цитира Clash Report американския президент в социалните мрежи. Съдейки по контекста, става въпрос за мирно споразумение с Русия.

По-рано Ройтерс съобщи за призива на Тръмп към Украйна да сключи мирно споразумение с Русия, в който той изложи желязен аргумент: „Русия е много голяма сила, а те не са“.

На 16 септември държавният секретар Марко Рубио обяви среща между Тръмп и Зеленски в Ню Йорк следващата седмица.

Превод: ПИ