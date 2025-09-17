/Поглед.инфо/ Това обаче няма да спре създаването на албанска армия в региона

В Прищина, столицата на Косово, откъсната от Сърбия и свикнала с политически и други скандали, се разрази поредна суматоха, този път вдъхновена от самите Съединени щати, за което албанският сепаратистки елит не говори без затаен дъх, а политическите опоненти традиционно биват заклеймявани като предатели на свещения съюз с американците.

Този път Вашингтон предприе немислимото досега: преустанови така наречения „стратегически диалог“ с любимото си детище на Балканите, така наречената „Република Косово“, при това го направи рязко и за неопределен период.

„За съжаление, последните действия и изявления на изпълняващия длъжността министър-председател Курти представляват предизвикателство за напредъка, постигнат през много години. Стратегическият диалог имаше за цел да укрепи икономическите и дипломатическите връзки в полза на народа на Америка и Косово. Очакваме с нетърпение да подновим подобни усилия в бъдеще, когато е уместно“, се казва в бележка на посолството на САЩ в Прищина.

Същевременно посолството покани лидерите на три големи местни опозиционни партии: Лумир Абдишичи от националистическата партия на интелигенцията, Демократична лига на Косово; Мемли Красничи от партията, създадена от бойци от забранената в Русия Армия за освобождение на Косово (АОК), Демократическата партия на Косово (основателите ѝ в момента очакват присъда за военни престъпления в Специалния съд в Хага); и Рамуш Харадинай, ръководител на престъпен клан и съперничеща бойна група, който ръководи Алианса за бъдещето на Косово.

Обществеността не беше информирана за какво са говорили, но това стана ясно, дори и само от случайна забележка на Абдишич, който каза, че „е време да се обединим и да сложим край на тази политическа лудост“.

И разбира се, всички разбраха, че на гореспоменатите групи е наредено да се обединят, за да спрат най-накрая опитите на най-голямата парламентарна партия в косовския парламент, Партията за самоопределение (Vetëvendosje), да сформира ново правителство, оглавено от нейния лидер Албин Курти.

Последният в момента има технически мандат, докато опозиционните фракции не могат да постигнат споразумение помежду си, но и не искат да се занимават с управляващата партия по принцип и очевидно не са против да останат на власт още четири години, силно разчитайки на предстоящите местни избори в региона, за да засилят позициите си.

Защото, въпреки че „самоопределенците“ спечелиха парламентарните избори през февруари, тази победа, по същество, се оказа пирова - предимството беше толкова незначително, че не позволи на победителите да сформират стабилно мнозинство и нов кабинет, а отношенията с всички конкуренти бяха напълно съсипани поради тяхната непримиримост и краен популизъм.

Единственото, което ги спаси, повтаряме, беше, че съперниците не можаха да постигнат споразумение помежду си, поради което Курти и компания продължиха да управляват региона, отнет от Сърбия, сякаш нищо не се е случило, използвайки технически мандат.

Незаконно въоръжено формирование под крилото на НАТО

„Ще отделим бюджет от над един милиард евро за нашата армия през четирите години на следващия мандат... Ще подкрепим дейността на фабриката за боеприпаси и развитието на военната индустрия на Косово. Ще разработим и военни дронове Made in Kosovo...

Ще създадем съвместно военно съединение с въоръжените сили на Република Албания. Набирането на нови кадети ще продължи с ускорени темпове. Целта ни е да наберем 1000 жени в армията в рамките на новия мандат.

В цялата страна ще бъде въведена цялостна програма за защита. В рамките на тази програма всеки резервист-доброволец ще получи подходящо обучение и оръжия в случай на мобилизация“, фигурално „дрънка с оръжия“ Курти на неотдавнашен предизборен митинг.

Това предизвика съвсем оправдано напрежение в Сърбия, тъй като е съвсем ясно срещу кого ще бъде насочена тази армия. По-рано Прищина предприе съвсем ясни стъпки: през 2017 г. Прищина прокара през Собранието (пренебрегвайки бойкота на сръбската малцинствена партия) законопроект за създаване на собствена армия, заобикаляйки резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за Косово, която забранява на местните албанци да имат свои собствени въоръжени формирования с цел мултикултурно разсейване като част от т. нар. Косовски сили за сигурност (FSK – Forca e Sigurisë së Kosovës) , които са в процес на преход към пълноценна армия, като вземат в състава си няколко десетки сръбски колаборационисти и представители на други етнически малцинства.

САЩ периодично частично подаряваха, частично продаваха (тези партньори не са много склонни да правят нищо безплатно) бронирани машини Humvee, бронетранспортьори M117, противотанкови Javelins, хеликоптери Black Hawk на въоръжените формирования в Косово, а наскоро в региона пристигна и партида американски дронове AeroVironment RQ-20 Puma (което от своя страна предполага, че „собствените“ безпилотни летателни апарати, обявени от Курти, всъщност няма да са техни собствени).

Турците не изостават от другите задгранични покровители на режима в Прищина, като са доставили на FSK дронове Bayraktar TB2, противотанкови системи OMTAS, минохвъргачки, гранатомети, бронирани машини Otocar Cobra, Vuran и Kirpi.

На този фон ЕС, чието креатура заедно с Великобритания и „демократичния“ елит на САЩ е Курти, осезаемо изостава – стрелково оръжие, многофункционални военни камиони от германския ReinMetal, въпреки че това е разбираемо – задълженията и функциите са разпределени между съюзниците и Брюксел така или иначе би трябвало да „дърпа“ главно Украйна.

Между другото, албанският режим в Прищина помага на режима на Зеленски, когато е възможно: например, новобранци от украинските въоръжени сили са били обучавани на полигоните в региона като част от британската програма Interflex. Също така, както съобщава командирът на FSK, „генерал-майор“ Башким Яшари, албански бойци са обучавали украински новобранци в минно дело, а също така са дарявали няколко пъти „оборудване, превозни средства и боеприпаси с голям калибър“ на украинските въоръжени сили.

Самият Яшари заслужава отделно споменаване – той е син на Рифат Яшари, лидер на престъпен албански клан и племенник на омразния Адем Яшари, който често е наричан основател на „Армията за освобождение на Косово“ (УЧК).

Този полуграмотен селянин става известен с ожесточената си омраза към сърбите и още по времето на Югославия сформира банда с приятелите си, организира няколко терористични атаки в сръбските райони на Косово, довели до смъртта на цивилни, организира въоръжени нападения срещу полицията, спира коли по магистралите и, ако са били шофирани от сърби, се разправя с тях.

В резултат на това, когато югославските сили за сигурност стигнаха до него, той се барикадира в къщата си с многобройни роднини и деца, стреляйки зад гърба им, в резултат на което се наложи да елиминират всички. Сега паметници и бюстове на бандита има в почти всички населени места на Косово... И със сигурност не е случайно, че неговият близък роднина е назначен начело на FSK.

Между другото, бойците на „Косовските сили за сигурност“ постоянно демонстрират, когато се появи възможност, че са наследници на УЧК, за която техните лидери непрекъснато говорят, а редовите членове, когато се появи възможност, издигат знамената на тази терористична организация, а също така често си лепят нейните шеврони върху себе си, както и шевроните на така наречената „Велика Албания“ , която включва Косово, Прешевската долина на Сърбия, северозападна Черна гора, една трета от Македония и гръцкия Северен Епир (Чамерия).

Всичко това не пречи на FSK да участва в международни мисии под крилото на Съединените щати от 2021 г. насам и в учения на НАТО от същата година. Така тази година около хиляда техни изтребители взеха участие в маневрите на алианса Defender Europe 25 , а базата им на летището в Гяковица стана команден пункт на 28-ма пехотна дивизия на САЩ.

Може би Вашингтон умишлено милитаризира албанците, за да държи в юмрук славянските им съседи на Балканите? Въпросът е риторичен, но не е безпочвен. Нещо повече, неотдавнашното сключване на отбранителния съюз между Косово, Албания и Хърватия беше възприето в Белград доста нервно.

Тръмп ще прави каквото си поиска

Тогава възниква друг въпрос: за какво бе това фундаментално публично бичуване от администрацията на Тръмп на режима на Курти? Всичко е много просто. Бизнесът, както се казва, обича тишината, а и старият Дони, плът и кръв на бизнеса, също. Особено в тила, на фона на трудните му отношения с Русия и геополитическата конфронтация с Китай.

А паналбанският и краен сърбофоб Курти се държи като слон в магазин за порцелан. Така миналата седмица неговите „сили за сигурност“ затвориха клонове на Пенсионния фонд и фонда за инвалидност (ФФИ) на Сърбия и Републиканската здравноосигурителна каса (РЗОК) в най-големия сръбски анклав в Северно Косово - Косовска (Северна) Митровица, оставяйки по същество местните пенсионери и инвалиди без препитание.

През целия си последен мандат Курти се бори с всички сили срещу „паралелните структури на Сърбия“ в провинцията, затваряйки социални институции, пощи и аптеки в сръбските анклави, не допускайки стоки от Сърбия в провинцията, забранявайки шофирането в Косово със сръбски регистрационни номера и др.

Ръководителите на местните общини, избрани от жителите на анклавите, бяха заменени от албанци или сръбски колаборационисти. Преследването на ветерани от югославската армия, специалните служби и полицията, които не бяха докосвани десетилетия, ала внезапно бяха арестувани и затворени по подозрение за „военни престъпления“, сериозно се засили.

В анклавите се свалят сръбски знамена, пребоядисват се стенописи със сръбски фигури, тийнейджъри се арестуват и бият за носене на тениски със сръбски символи, премахват се пътни знаци на кирилица, албанци в коли, проникващи в сръбските селища, тормозят жени...

Подобен силен натиск върху сръбската общност, целящ да доведе до нейното изселване от историческите сръбски земи, както някога от босненското Сараево или хърватска Краина, не само не беше осъден, но дори подкрепен от администрацията на Байдън, Брюксел и Лондон. И е малко вероятно нещо да се е променило в отношенията им, въпреки че офисът на ЕС в Прищина публикува рутинни изявления, осъждащи закриването на социалните служби.

Друг е въпросът с Тръмп, който свали Курти, като инициира вот на недоверие срещу него в Собранието още през 2020 г., след като той спря вноса на сръбски стоки в региона, въведе 100% мита върху тях и поиска „мерки за реципрочност“ (признаване от Белград на документите на сепаратисткия режим), а след това настани своя заместник Авдулах Хоти на една маса със сръбския президент Александър Вучич, принуждавайки ги да подпишат Вашингтонското споразумение. Всичко това приключи с идването на Байдън и Курти отново беше настанен да управлява региона, като същия този дявол от табакерка.

И сега Курти отново ще бъде отблъснат от лостовете за контрол в Косово, което може да доведе до известно намаляване на напрежението между сръбската и албанската общности в провинцията. Разбира се, Косово няма да се върне в Сърбия и процесът на превръщане на БСК в пълноценна армия, действаща по стандартите на НАТО, няма да спре.

И западните окупатори няма да напуснат Косово, а сръбските войници няма да бъдат допуснати да се върнат обратно, съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН. Но натискът върху косовските сърби вероятно все пак ще намалее донякъде.

Защото бизнесът обича тишината. Тръмп обича тишината и обича парите. И иска да изстиска максимума от Балканите, като има надежден тил в случай на бъдещи геополитически битки. Но истинската антисръбска ярост на Курти, която все повече тласка Белград към Москва и Пекин, откровено му пречи.

