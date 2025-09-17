/Поглед.инфо/ Цените на петрола вече паднаха с 12 долара за барел тази година. През януари 2025 г. цената на Brent беше 77 долара за барел, а през септември вече се продава за 65 долара. До началото на 2026 г. пазарът очаква спад под 60 долара за барел. И цените могат да останат толкова ниски в продължение на няколко години.

Не само западни и руски експерти предупреждават, че светът директно се е насочил към нова ера на ниски цени на петрола. Най-големите петролни гиганти също са сигурни в това, като вече са започнали да се подготвят за трудната ситуация, стягат коланите си и очакват значителен спад в доходите.

Глобалните гиганти BP, Chevron и ConocoPhillips съкращават хиляди работни места, намалявайки разходите навсякъде, където е възможно, и снижавайки инвестициите по начини, невиждани от времената на пандемията от коронавирус.

Другите играчи също се готвят за най-лошото. Дори най-голямата петролна компания на Саудитска Арабия, Saudi Aramco, продаде дела си в тръбопроводната мрежа за десет милиарда долара, за да набере пари. Малайзийската Petronas съкрати около пет хиляди работни места. Когато светът се потапя в ерата на евтиния петрол, това винаги има негативни последици за производителите на петрол и страните - износителки.

Освен това, най-зле ще се представят американските шистови компании и канадските петролни компании. Тяхното производство ще бъде първото, което ще се свие. Защото собствените им разходи за добив на петрол са най-високи. За да разберете: Саудитска Арабия има най-ниските разходи за добив на петрол, защото там има пясъци и технологично добивът на черно злато не е толкова труден и скъп.

Според експертни оценки, средно производството на петрол в Саудитска Арабия струва 10-15 долара за барел. В Русия разходите вече са станали по-високи - средно 20-25 долара за барел, тъй като сега се изчерпват старите находища и се разработват нови, на по-скъпа ресурсна база. Освен това Русия има голяма данъчна тежест върху производителите на петрол, която е включена в тази цифра.

Но в САЩ себестойността на производството на шистов петрол средно достига 40-50 долара за барел, а в някои проекти дори е по-висока. Технологията за добив на шистов петрол не е евтино удоволствие. Освен това американците пробиха най-печелившите кладенци първи, включително по време на пандемията от коронавирус, но всяка година находищата стават все по-сложни и изискват все повече инвестиции.

Канада съответно е още по-малко щастлива: там трябва да добиват петрол от битуминозните пясъци, което е дори по-скъпо, отколкото от шистовите находища. Производствените им разходи често надхвърлят 50 долара за барел.

Не е изненадващо, че вече при сегашните 66 долара за барел, производството в САЩ и Канада започва да намалява. Когато цените на петрола паднат под 60 долара за барел, процесът на пропадане в бездната само ще се ускори. Американските петролни производители разбират това, поради което вече съкращават служители.

Но това нещастие за САЩ е голям плюс за световния петролен пазар като цяло и за другите производители на петрол в частност. Защото американските и канадските производители на петрол по този начин започват да поемат ролята на балансьор на пазара.

Какво означава това? Когато цените паднат поради твърде голямо предлагане и ниско търсене, както се случва сега, някой ще трябва да им подреже крилата така или иначе. За Саудитска Арабия и Русия и за ОПЕК+ като цяло, вариантът е, когато техните конкуренти, САЩ и Канада, трябва да намалят производството.

Самите членове на ОПЕК+ могат дори да увеличат производството и дела си на световния пазар, изтласквайки конкурентите си настрана. Всъщност картелът прави точно това от пролетта - връщайки на пазара повече от 2,2 милиона барела на ден, с колкото производството беше намалено през 2023 г.

Втората ценност, следваща от високата цена на американското и канадското производство и фактът, че то е първото, което започва да пада, когато цените падат, е положителният ефект върху тези цени. Благодарение на факта, че САЩ ще премахнат част от предлагането от пазара, спадът на цените на петрола ще спре и няма да премине в необратим рязък спад.

Освен това, когато цените паднат до 40-50 долара за барел, американските шистови сондажи няма да могат да работят на тези ниски нива за дълго време. Американските производствени кладенци се затварят много лесно (за разлика например от руските находища, където технически това не е толкова лесно), така че когато цените достигнат 40 долара, те просто ще се затворят.

Така вместо свръхпроизводство, на пазара, бързо ще се образува дефицит на черно злато - и цените отново ще се повишат. А шистовите сондажни платформи, също толкова лесно затворени, ще бъдат върнати към живот (още една от ценността им като балансиращ доставчик).

Въпреки това, ще бъде трудно цените да се повишат над 60 долара за барел през следващите години, ако фундаменталните фактори на излишък на предлагането над търсенето се запазят. ОПЕК+ е отговорна за предлагането, която започна да увеличава производството тази година и най-вероятно ще продължи да го прави през 2026 г.

А Китай, като най-голям потребител, е отговорен за световното търсене. И тук експертите имаха големи опасения, че Пекин ще спре да купува суров петрол за стратегически и търговски резерви, което би довело до срив на световното търсене. Пекин обаче най-вероятно ще продължи да внася за резерви до края на 2026 г.

Това временно ще облекчи ситуацията, но е малко вероятно да повиши цените на петрола много по-високо от сегашните нива. Поне ако ОПЕК+ не се откаже от стратегията си за увеличаване на производството. А Саудитска Арабия и другите нейни членове все още са много нетърпеливи да си възвърнат загубените позиции на петролните пазари.

Ерата на ниските цени на петрола може да продължи до края на 2020-те или дори началото на 30-те години на 2010-ти. В един момент цените ще трябва да се повишат, дори само защото факторът на недостатъчните инвестиции в индустрията ще окаже влияние.

В продължение на няколко години световните петролни гиганти инвестираха рекордно малко в разработването на нови традиционни находища поради обявения от западните страни енергиен преход и очаквания масов преход към електрически автомобили. Преходът се провали, но последствията ще ни „достигнат“ след пет до шест години. В крайна сметка, за да се получи петрол през 2030 г., е необходимо да се инвестира в находището още през 2020 г.

Разбира се, правенето на прогнози за петрола е най-неблагодарната задача, защото всеки геополитически, военен, търговски конфликт може радикално да промени ситуацията на пазара за секунди. Например затварянето на Ормузкия проток или Босфора, някои нови строги санкции. Следователно, когато се намеси непреодолима сила, са възможни скокове на цените.

Но, като правило, подобни остри конфликтни ситуации отшумяват много бързо. Докато фундаменталните, водещите фактори - търсенето и предлагането - остават.

Превод: ЕС



