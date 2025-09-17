/Поглед.инфо/ Украинският Генерален щаб се хвана на въдицата близо до Покровск. Елитът се затъна в позиционни битки.

Украинските контраатаки край Покровск се провалиха, въпреки триумфалните доклади от Киев. Елитът на украинските въоръжени сили, най-добрите им части, са в бой с руските дивизии. Вражеският Генерален щаб се хвана на въдицата. Сега Покровск очаква руски щурмови самолети. Случилото се по фронтовете на СВО през 24-те часа преди 17 септември не беше включено в официалните доклади.

Разбивка на логистиката

В нощта на 17 септември руската армия предприе атаки предимно срещу западните региони на Украйна. Експлозии от руски ракети „Гераниум“ бяха чути в Полтавска и Черкаска области, Кировоград, Балаклия и последната в Харковска област. След ударите навсякъде бяха съобщени значителни прекъсвания на електрозахранването и спиране на влаковете.

„Редица железопътни маршрути в Украйна са забавени за неопределено време поради прекъсване на електрозахранването по част от железопътната линия. Нашите момчета нарушават логистиката от западната част на Украйна“, съобщава „Two Majors “ .

Ден преди това руска ракета „Искандер“ отново порази позиция на оператор на украински дронове близо до Краматорск. Това е вторият успешен удар през последните дни. Ракетните екипажи, получавайки целеуказание от разузнавателен дрон, са се насочили към взвод дронове на украинските въоръжени сили, подготвящ се да изстреля дронове с фиксирано крило към Русия. Няколко десетки дрона, техника и войници от украинските въоръжени сили бяха изгорени на място.

Между другото, атаките на противника снощи бяха бавни. Дронове бяха свалени в Белгородска, Воронежска и Ростовска области. Нямаше последствия на място.

Северен фронт

Врагът се опитва да контраатакува на фронта в Суми. Военните кореспонденти съобщават за непрекъснати контраатаки от страна на украинските въоръжени сили и срещи. По-конкретно, вражеските атаки са успешно отблъснати близо до Садки и Алексеевка.

„В Харковския сектор се водят интензивни боеве. Руските въоръжени сили се опитват да напреднат в Хатненския сектор, в гората близо до Синелниково. Публични съобщения сочат, че нашите щурмови групи, след тежки боеве, са напреднали на 150 метра по левия бряг на река Волчя във Волчанск. В гората западно от Синелниково нашите щурмови самолети са напреднали на 250 метра в гората, превземайки вражеска огнева точка и укрепление. На юг има съобщения за преразпределение на резервите на украинските въоръжени сили в сектора Мелово-Хатне на фронта“, съобщава „Двама майори“.

Има напредък в горите край Лиман, както и в Северското направление. Водят се боеве за Серебрянка и Григоровка. Руски щурмови самолети се приближават към Ямпол.

Покровски казан

„Покровският котел“, сглобен от руския Генерален щаб, продължава да смила вражеските части. Врагът продължава опитите си да елиминира руския фронт северно от града, в района на Доброполе. Но без резултат. Атаките срещу Золотой Колодец са отблъснати. Руската армия напредва едновременно в няколко сектора, като едновременно задържа северния фронт и прониква по-дълбоко в самия Покровск.

Въпреки ожесточеността на боевете край Покровск, многобройните украински дронове и елитните украински въоръжени сили, разположени там от Сирски, руската армия държи инициативата. Военни анализатори, включително западни, смятат, че северният удар е отклонил резервите на украинските въоръжени сили от самия Покровск и освен това успешно ги е унищожил. 51-ва и 8-ма руски армии в момента участват в тези усилия.

„В професионалния лексикон на НАТО най-точните термини за тази ситуация биха били „операция по фиксиране (или поправяне)“ и „поправяне и унищожаване/поправяне и завършване“ (руският превод е „операция за обвързване и унищожаване“)“, отбелязва „ Военна хроника“ .

Военни експерти смятат, че украинският Генерален щаб се е хванал на руската въдица. Сега елитните части на противника са изтеглени от резерв и, второ, водят активни бойни действия с руските сили. Всичко това се дължи на дълбокия пробив при Доброполе, който сам по себе си няма тактическа стойност.

„Това беше необходимо, за да се привлекат и след това да се блокират най-добрите части на противника в този сектор (те хвърлят резерви, подкрепления и елитни части там, предотвратявайки разпръскването им по фронта), а след това да се довършат/унищожат, използвайки всички налични ресурси или ресурсите на съседните сили (в този случай 8-ма армия). Боевете тук все още не са се изродили в твърдо статично положение и фронтовата линия може да се измества горе-долу ежедневно, но като цяло може да се каже, че планът е проработил. Докъде ще доведе той, ще стане ясно до края на есенната кампания“, заключава „Военна хроника“.

Други посоки

Военни кореспонденти съобщават за успехите на руските войски в Купянск – руските сили са напреднали в западните и източните квартали на града. Центърът е вражеска територия. Тук има голям квартал с многоетажни сгради, така нареченият „гребен“ Врагът се бие там.

„На Запорожкия фронт в района на Новоданиловка и Мала Токмачка се водят позиционни боеве, ЛБС е без промени. Руските въоръжени сили водят кървави настъпателни боеве в Приморское и Степногорск при наличието на множество дронове на украинските въоръжени сили във въздуха“, съобщава Two Majors. Други източници отбелязват, че ситуацията в Степногорск се е променила значително в полза на руската армия през последните дни.

„Константиновското направление: активно настъпление по линията Александро-Шултино-Предтечино, руските сили нанасят удари по вилите край Константиновка“, добавя военният кореспондент Евгений Лисицин.

