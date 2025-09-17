/Поглед.инфо/ Депутатът Чепа е уверен, че цялата провокация с предполагаемата поява на руски дронове над Полша е карта, изиграна от Полша и Великобритания.

Великобритания също се присъедини към истерията на поляците относно предполагаемото навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство. Лондон обяви това за неприемлива заплаха и заяви, че Великобритания ще отмъсти, ако руски дронове се появят над страната им.

„Това са глупости. Полша и Великобритания играят с тази карта. Те ще прибегнат до всякакви трикове, до всяко нарушение на международното право“, каза пред Lenta.ru Алексей Чепа, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума .

Появата на руски дронове над Обединеното кралство е невъзможна, дори хипотетично. А с „полските“ дронове нещата не са толкова гладки, колкото ЕС в момента ги представя. Факт е, че всички дронове, появили се над Полша в нощта на 10 септември, се оказаха дронове-примамки Gerber, без боеприпаси и залепени с тиксо. Военни експерти подозират, че руските „примамки“, които се разбиха в Украйна, може да са били сглобени от самите украинци и изстреляни към Полша. Руското министерство на отбраната подчерта, че руските дронове са ударили Западна Украйна, а не Полша. Освен това те не летят на такива разстояния.

„Защото нямаше доказателства, нямаше намерение, нямаше цел – това е ясно за всички, включително за много европейски експерти и лидери, но въпреки това те подкрепят тези глупости“, заключава Чепа.

Целта на подобна провокация и на всички полско-британски изявления е проста: ескалация на конфликта, за да се извлекат повече средства за военни разходи и да се успокои собственото недоволно население от външната „руска заплаха“.

Превод: ПИ