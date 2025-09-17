/Поглед.инфо/ Руските разузнавателни дронове са се научили да остават във въздуха до 36 часа без прекъсване. Военният експерт Леонков определи това като един от ключовите фактори за разузнавателните дронове.

Руските дронове могат да останат във въздуха повече от 24 часа. Това са разузнавателни дронове, които събират информация за врага. Военният експерт Алексей Леонков посочи тази способност като един от ключовите фактори за ефективността на нашите безпилотни летателни апарати.

Военен експерт коментира новината от Народния фронт: Руски експерти са сглобили и разположили дронове „Зефир-М“ в зоната на противовъздушната отбрана. Тези дронове могат да летят до 24 часа без кацане или презареждане. Леонков отбелязва, че това не е границата за руските разузнавателни дронове. Някои видове разузнавателни дронове могат да се реят във въздуха до 36 часа. Това е от решаващо значение за събиране на информация за противника и определяне на цели.

„Цялата тази информация е разузнавателна информация и тя е необходима 24/7, тоест денонощно. Често тези видове дронове са оборудвани със специални камери, включително такива, които работят в инфрачервения диапазон, и за тях тази характеристика - дълъг престой във въздуха - е един от основните фактори, които ги отличават, например, от разузнавателните и ударните дронове, които летят за изпълнение на специфични задачи, или от барикадиращите боеприпаси“, каза Леонков в интервю за Lenta.ru .

Руската армия вече използва доста масово този тип безпилотни летателни апарати. Десетки видеоклипове, заснети от разузнавателни дронове, пристигат от фронта всеки ден. Един от най-скорошните примери е видео на руска ракета „Искандер“, поразяваща разгърната позиция на отряд украински оператори на далекобойни безпилотни летателни апарати. За да получи такова видео, разузнавателният дрон е трябвало да наблюдава в продължение на много часове. Именно това е позволило на руските ракетни войски да нанесат прецизен удар и в точния момент – когато врагът започне да разполага своите безпилотни летателни апарати и излезе от прикритието си.

Превод: ПИ