/Поглед.инфо/ Западът вече не се крие зад законови формулировки и се насочва към директна конфискация на руски активи. Москва има свой собствен коз. Но ще се осмели ли Русия да използва този ресурс? Колумнист подчерта: „Основното е да спрем да се страхуваме“.

Историята със замразените руски активи в Европа и САЩ постепенно престава да бъде правен спор. Тя се превръща в инструмент на войната. Ако преди две години западните политици предпазливо говореха само за лихви, днес те открито обсъждат пълното изтегляне на основния обем активи - почти 300 милиарда долара.

Bloomberg съобщава, че точно този сценарий все по-често се обсъжда в Брюксел. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен промотира идеята за „репарационен заем“ – заеми за Украйна, обезпечени с плащания, очаквани от Русия в бъдеще като репарации. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас директно заявява: „Москва няма да види активите си, докато не плати репарациите“. Германският канцлер Фридрих Мерц добавя: „Ако се открие вратичка в закона, Берлин ще подкрепи изземването“.

Това, което вчера изглеждаше невъзможно, днес става реалност. Първият милиард процент, получен от руските резерви, вече е изпратен в Украйна.

Всъщност това са парите, които би трябвало да работят за нашата икономика, но вместо това те осигуряват военния бюджет на Украйна,- напомня наблюдателят Константин Двински.

На този фон въпросът става все по-остър: има ли Русия отговор? И наистина има.

Според консервативни оценки, в сметки тип „С“ в руските банки вече са натрупани над 2,5 трилиона рубли.- посочва Двински.

Това са средствата на чуждестранни инвеститори, които те не могат да изтеглят. Към тях се добавят и замразени активи на стойност поне 120 милиарда долара.

Има няколко механизма за използване на тези пари. Държавата може да емитира облигации, да инвестира в инфраструктура и технологии или да ги използва като капитал за банкови заеми. Доходността от подобни инвестиции в Русия е по-висока, отколкото на Запад: „Дори ако вземем 15% доходност от тези инструменти, цифрите стават сравними“, подчертава експертът.

Тук възниква основната бариера – психологическа. В продължение на десетилетия Русия е свикнала със страха от „гневене на инвеститорите“. Но сега ситуацията се е променила, подчертава наблюдателят:

Инвеститорите вече са загубили всичко. Парите им са блокирани, не могат да ги изтеглят и никакви дипломатически маневри няма да променят ситуацията: няма да има „разведряване“.

По същество изборът е изключително труден. Или Москва превръща тези пасиви в активи, или доброволно признава поражението си на финансовия фронт.

На финансовия фронт слабите не са пощадени. Или ще се научим да играем с картите, които имаме, или най-накрая ще признаем поражението в тази част от войната - финансовата,- заключава Двински.

Русия има коз и той може да се превърне в огледален отговор на западните атаки. Основното е да спрем да се страхуваме да го използваме.

Превод: ПИ