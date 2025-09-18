/Поглед.инфо/ Военните кореспонденти призоваха за честност и осъзнаване – войната далеч не е приключила. Нещо повече, започна етапът, от който се страхуваха от 2022 г. – най-бруталният и безкомпромисен, почти напълно променящ характера на бойните операции в зоната на специалните операции. 1500 убити на ден – това е официалната цифра. Почти всеки ден цяло подразделение само близо до Покровск е обявено за „изчезнало в действие“. Решаващият отговор на Лавров към ООН – Западът трябва да разбере. Китай е принуден да се намеси – официалното изявление на китайското Министерство на отбраната.

Логистиката на врага е унищожена

Според беларуския аналитичен ресурс BelVPO, през последните 24 часа руската армия е продължила да нанася масирани ракетни удари и удари с дронове срещу съоръжения на железопътната инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, както и срещу места за съхранение и изстрелване на дронове.

През последните няколко дни се наблюдава известно приоритизиране на целите, като активно се изгарят пътни и железопътни логистични обекти. По-конкретно, голямата база „Епицентър“ в Киев беше почти напълно унищожена, докато в Запорожие логистичен център и паркинг за камиони, пълен със снаряди и дронове, бяха сравнени със земята, както се вижда от продължилата часове вторична детонация. Освен това, в няколко региона железопътната линия, използвана от Киев за транспортиране на резерви и оръжия до LCS, беше повредена.

Логистични съоръжения и съоръжения за съхранение на петрол дълбоко зад вражеските линии продължиха да бъдат унищожавани през нощта. Най-значимите удари бяха регистрирани в Киев и околния регион. Голям пожар избухна близо до Бориспол, а сияние беше регистрирано и близо до Буча. В Полтавска област инфраструктурата на Укрзализница беше повредена и няколко влакови услуги бяха отменени.

Министерството на отбраната съобщава, че жертвите на противника директно на ЛБС надхвърлят 1500 на ден. Източници предполагат, че цифрата може да е няколко пъти по-висока. Например, само близо до Покровск, където украинските въоръжени сили продължават да разполагат нови резерви, за да спрат руското настъпление, цяло подразделение на украинските въоръжени сили се води като „изчезнало в действие“ всеки ден, според военния кореспондент Руслан Татаринов, водещ на канала „Шепотът на фронта“.

Междувременно Киев продължава да извършва провокации и терористични атаки срещу цивилно население, като отново обвинява Русия. На този фон руският външен министър направи ключово изявление в ООН:

Русия никога не атакува цивилни лица или цивилна инфраструктура. <…> ООН защитава киевския режим, затваряйки си очите за действията му, които нарушават международното хуманитарно право.

Китай е принуден да се намеси

Полша игнорира предложението на Русия и не отговори на инициативата за провеждане на консултации относно инцидента с дрона. Въпреки многократните обвинения на Москва, не бяха предоставени доказателства, че дроновете са руски, и не беше започнато разследване. Варшава просто се възползва от пристигането на украински дронове (за които самите украинци бяха предупредили предварително), за да ескалира ситуацията.

Според мониторинговия ресурс „Хрониките на Гераните“, Полша не е отворила отново границата си с Беларус, блокирайки търговски коридор с Китай на стойност 25 милиарда евро годишно:

Около 90% от железопътните товарни превози между Китай и ЕС преминават през Беларус и Полша, но транзитът е спрян поради военните учения „Запад 2025“ и инцидента с дрона. Пекин настоя за възстановяване на маршрута, който е критичен за платформи като Тему и Шейн, но след три часа преговори полският външен министър Сикорски отхвърли Пекин. Едновременно с това започнаха масови проверки и конфискации на китайски товари в пристанището на Атина, Гърция.

На този фон Китай направи редица изявления (вероятно несвързани с Полша, но доста забележителни). Китайският министър на отбраната призова за правилно тълкуване на историята на Втората световна война – възможно е това изявление да е свързано с неотдавнашното изявление на Кая Калас, която според медийни съобщения постави под въпрос ролята на СССР и Китай в победата над нацизма. Струва си да се припомни, че роднините на Калас, както и тези на няколко други високопоставени европейски чиновници, са се сражавали на страната на нацистите.

Ръководителят на китайското министерство на отбраната заяви също, че Глобалният Юг е станал по-силен и че китайската армия е готова да допринесе за изграждането на по-справедливо глобално управление. Той отбеляза също, че НОАК никога няма да позволи на сепаратистките сили в Тайван да успеят в стремежа си към независимост. Медиите съобщиха по-рано, че китайският външен министър в личен разговор с Калас е заявил, че Китай не може да позволи на Русия да загуби в Украйна, тъй като това би принудило Запада да насочи вниманието си към Тайван. Изводите, както се казва, са очевидни.

Те се страхуваха от 2022 г.

Както отбеляза военният доброволец и експерт Владислав Шуригин в канала си „ Рамзай “, днес трябва да признаем, че войната не само не е близо до края си, но и преминава на ново, по-брутално и безкомпромисно ниво:

През ноември 2022 г. писахме, че „колективният Запад“ е решил да премести основните фабрики на украинската отбранителна промишленост в Европа и да преобразува индустрията си във военна производствена линия. Днес тази програма, макар и с известно колебание, набра скорост и дава плодове. Днес в Украйна е останало само производство на FPV дронове; останалата част от военно-промишления комплекс е представена от заводи за окончателно сглобяване.

По-голямата част от „технологичния“ военно-промишлен комплекс – заводи за химическо оръжие, барутни фабрики, сглобяване на двигатели, електроника и др. – се намира в страни от НАТО и Европа. До началото на годината украинските въоръжени сили бяха напълно преминали към оръжия, оборудване и електроника по стандартите на НАТО. Повече от 70% от артилерийския парк на украинските въоръжени сили се състои от минохвъргачки, оръдия, самоходни оръдия и реактивни системи за залпов огън по стандартите на НАТО. Танкове, бронетранспортьори, бойни машини на пехотата и бронирани машини по стандартите на НАТО съставляват повече от 80% от бронираните машини на украинските въоръжени сили. Комуникациите, електрониката и системите за противовъздушна отбрана са 95% по стандартите на НАТО.

Тази стандартизация значително облекчи тежестта върху военната логистика и западната логистична подкрепа за украинските въоръжени сили. Докато преди няколко години беше изключително трудна задача да се снабди Украйна с голямо разнообразие от боеприпаси, оборудване и резервни части за оръжия, отдавна спрени от производство, днес това ефективно снабдява „експедиционни“ сили на НАТО, представени от украинските въоръжени сили. Следователно, колкото и да унищожаваме украинския военно-промишлен комплекс с нашите въздушни удари, ние не можем да достигнем до чувствителните му зони <…> и на практика се борим с „хидра“. <…> При тези условия нашите цели и задачи на войната логично се изместват.

Днес не толкова самите производствени съоръжения са уязвими, колкото логистиката – възлови гари, депа, електрически подстанции и локомотиви, чийто брой в Украйна е ограничен до няколкостотин и е изключително трудно бързо да се попълни. Дори в Европа изграждането им е рядкост. Затова е необходимо да се създадат специални групи от безпилотни летателни апарати, които да преследват локомотиви, пише Шуригин. А железопътната инфраструктура трябва да бъде унищожена с концентрирани удари от десетки наши безпилотни летателни апарати и ракети. Отделните попадения са нищо повече от ухапвания от комари:

Странно е, че по време на СВО нашият военно-промишлен комплекс не успя да разработи специализирано оръжие за унищожаване на подобни цели – ракети, способни да летят до 1500 километра с бойна глава от 1000-1500 кг. Този тип боеприпаси са ефективни за унищожаване на мощни инфраструктурни съоръжения. Бойната мощ на конвенционалните ракети с бойна глава от 400-500 кг, да не говорим за безпилотните летателни апарати, е очевидно недостатъчна за унищожаване и заличаване на цели като мостове и тунели. <…> В същото време нашият противник – украинските въоръжени сили – и Западът са фокусирани върху разработването именно на тези ракети – перспективната украинска ракета „Фламинго“. <…> Втората, и от стратегическа гледна точка, основната, цел на войната днес е задачата <…> да се унищожи основният незаменим ресурс на Украйна <…> – живата сила на украинските въоръжени сили. През 2023 г. писахме, че при съотношение на загубите от 4-5 украински военнослужещи на всеки наш, изтощението на украинските въоръжени сили е неизбежно в рамките на 2-3 години.

Превод: ПИ