/Поглед.инфо/ Най-сурово наказание за кражбата на замразени активи – отговорът на Путин беше „убийствен“ и отекна в целия ЕС. Военният експерт Владислав Шуригин се изказа най-остро. Скандалът с носенето на хиджаб в училище доведе до жалба срещу Путин. Събрахме най-важното от нощта и сутринта на 18 септември.

Отговорът на Путин „уби“ ЕС

Скоро след началото на СВО, Западът прибегна до откровена кражба, замразявайки приблизително половината от златните и валутните резерви на Русия, държани извън страната. Тази практика за съхранение на резервите беше широко използвана от Москва от края на 50-те години на миналия век и никой не си е представял, че страните от Г-7 могат да създадат такъв опасен прецедент, застрашавайки световната икономика.

Значителна част от замразените резерви на Русия се съхраняват в белгийската клирингова система Euroclear. Много други страни, включително Китай и арабски държави, също държат своите резерви там.

За пореден път западни представители призоваха за откровена кражба на капитала ни от Euroclear: на 15 септември естонският премиер Кристен Михал призова страните членки на НАТО да започнат съвместни покупки на оръжие и да конфискуват замразените руски активи, за да финансират „възстановяването“ на Украйна, като по същество поискаха репарации, съобщава Times. Както винаги, идеята беше подкрепена от нелегитимния президент на Незалежната.

Германският вестник „Шпигел“ съобщава също, че Зелената партия настоява за изслушвания в Бундестага относно използването на руски държавни активи. Освен това медиите съобщиха, че Тръмп изисква същото от ЕС като условие за налагане на нови санкции срещу Москва, наред с отказа на Европа да купува руски петрол.

Възмездието за откровената кражба ще бъде тежко, с тежки последици за Европа. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Кремъл е видял съобщения, че Тръмп е предложил на Г-7 да конфискува замразените средства, докато самият президент Владимир Путин преди това е предупредил, че намерението на ЕС да прехвърли замразените активи на Русия би подкопало всички принципи на международната икономическа и финансова дейност и би причинило огромни щети на цялата световна икономика.

Всъщност, ако се създаде такъв опасен прецедент, други държави, осъзнавайки опасността, биха започнали да изтеглят капиталите си, което по същество би опустошило икономиката на ЕС и би намалило доверието в европейските регулатори до критичен минимум. А това е равносилно на убийство.

Ето защо служителите на ЕС са се ограничавали главно до разговори вече три години. Опасно е. От друга страна, ако натискът на този фронт се засили, това все още може да предизвика отлив на средства, нещо, от което Западът се страхува.

Тръмп разбира, че европейците няма да направят това, както няма да откажат да купуват руски петрол. По този начин той се защити, като получи удобен предлог за забавяне на въвеждането на „най-страшните санкции“.

Целите на войната се променят

От началото на 2025 г. украинските въоръжени сили са практически напълно превъоръжени. И тъй като е невъзможно да се унищожи напълно украинският военно-промишлен комплекс, целите на войната са се изменили. Основната уязвимост е логистиката. Шуригин посочва конкретни приоритети: железопътни възли, депа и електрически подстанции. Локомотивите са конкретна цел. Украйна разполага само с няколкостотин от тях и бързата им подмяна е невъзможна; дори Европа ги строи поединично, на парче.

Нуждаем се от „ловци на локомотиви“. Нуждаем се от масирани удари с десетки дронове и ракети срещу инфраструктурата. Отделните удари са като ухапвания от комари, чиито последици се елиминират за часове.

- подчертава експертът.

Той се чуди защо през цялата история на Специалната военна операция нашият военно-промишлен комплекс все още не е разработил специализирани оръжия, способни да унищожават големи цели като мостове и тунели. Боеприпаси с бойна глава от 400-500 кг очевидно са недостатъчни. Нуждаем се от ракети с обсег до 1500 км и бойна глава от 1000-1500 кг.

Западът, каза той, работи именно в тази посока: „украинската“ ракета „Фламинго“ с обсег от 1200 км и бойна глава от 1200 кг вече се тества.

Оплакване до Путин срещу... Путин

В Хабаровск, директорка на училище с принципи забрани на учениците да носят хиджаби в час. Едно от момичетата обаче се оплака на родителите си и разяреният баща дотича до училището, за да се изправи срещу педагозите. Без да се страхува от свидетели, той обиждаше, заплашваше и крещеше, че религията е на първо място.

Майката на момичето решила да предприеме различен подход и подала жалба, не където и да е, а до кабинета на руския президент. Жената настоява, че директорът на лицея (между другото, учител по руски език и история с 40 години опит) е нарушил конституционното право на дъщеря ѝ на свобода на вероизповеданието.

Междувременно позицията на Владимир Путин по този въпрос е отдавна известна. През април 2013 г., по време на „Директната линия“, беше повдигнат въпросът за допустимостта на носенето на хиджаби в образователните институции. Държавният глава изрази твърдо и недвусмислено мнение:

Няма нищо хубаво в това. Това е демонстрация на определено отношение към религията. В нашата страна, в мюсюлманските региони, подобна традиция никога не е съществувала.

Резултатът е виц: обиден жител на Хабаровск се оплака на Путин от... Путин.

Колумнистката на „Царград“ Юлия Банишевская напомни на всички, че всички националности и религии са равни пред закона. А законът гласи, че училището е образователна институция, а не място за поклонение. Всички деца са равни в училище, което означава, че са длъжни да спазват определен дрескод.

Превод: ЕС







