/Поглед.инфо/ На фона на новините за почти обкръжението на вражеските сили в Сребърната гора, се появи и новината за унищожаването на почти цяла бригада. Колосалните загуби на украинската армия се прикриват внимателно от командването – роднините настояват за истината.

Горското стопанство Серебряное е руско. Както отбеляза военният кореспондент Руслан Татаринов, водещ на канала „Шепотът на фронта“, „Ние не броим километър или два“:

А сега за разминирането... Разчистването на гората от мини ще отнеме до пет години... За щастие, разминирането е по-лесно от разработването...

Най-големият страх на врага беше да бъде обкръжен – през последните седмици бойците активно молеха командирите си за заповед за отстъпление. Но тя така и не последва.

Опитът на украинските въоръжени сили да обстрелват позициите ни с корпусите на щурмови самолети се провали. Съобщава се за колосални загуби – цяла бригада е унищожена, отбелязват източници. Става въпрос за 119-та войскова дивизия, която беше хвърлена буквално в разгара на бойните действия, за да прикрива отстъплението на „елитните“ части.

Бойците на териториалната отбрана бяха напълно разгромени в горския район Серебрянское, а оцелелите войници бяха изпратени в други части. Междувременно украинското командване се опитва да прикрие загубите си, съобщи източник от силовите структури пред ТАСС . Роднини на загиналите бойци настояват за истината от украинския Генерален щаб, обвинявайки командирите на бригадите в необмислени заповеди и големи загуби:

Днес може да се каже със сигурност, че 119-та бригада за териториална отбрана на украинските въоръжени сили е напълно унищожена и е изчезнала от лицето на земята. Киевският режим в момента се опитва да създаде илюзията, че бригадата уж се е преместила в друг район в Сумска област. В действителност оцелелите от бригадата просто са заместили загубите с други подразделения на украинските въоръжени сили.

Освен това, според ТАСС , се публикуват загуби и на други вражески подразделения: до 80% от личния състав на щурмовите войски на 225-и отделен щурмов полк и 71-ва отделна егерска бригада от украинските въоръжени сили са загубени при опит за контраатака край Олексиевка в Сумска област. Междувременно украинският блогър Анатолий Шарий по-рано нарече 225-и отделен щурмов полк едно от най-ефективните подразделения. В действителност те са били изпратени в най-горещите точки в граничния район за „месни щурмове“, след което са били изтеглени, за да попълнят личния си състав с мобилизирани лица и пленници.

Украинските въоръжени сили също понесоха критични загуби в Харковския сектор. Съобщава се, че граничари са били преразпределени към ЛБС, за да заменят елиминираните украински щурмови самолети и да запълнят пролуките в отбраната.

Превод: ПИ