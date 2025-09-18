/Поглед.инфо/ Полският министър Сиемоняк призна, че ракета от самолет F-16 е ударила жилищната сграда.

Полският министър-координатор на разузнавателните служби Томаш Семоняк призна, че ракета от полски изтребител е ударила жилищната сграда и я е разрушила, а не „руски“ дрон.

Варшава преди това настояваше, че дрон се е разбил в жилищна сграда в Люблинското войводство, частично разрушавайки я. Във вторник вестник „Жечпосполита“ публикува статия, в която се твърди, че не става въпрос за дрон, а за снаряд, изстрелян от изтребител.- представител на полските тайни служби разказа предисторията (цитиран от TVN ).

Всичко сочи, че това е ракета, изстреляна от нашия самолет, защитаваща Полша, защитаваща нашите граждани. Военните обявиха, че ще покрият щетите. - заяви Симоняк.

Припомняме, че веднага след инцидента Полша неоснователно обвини Русия в атака с дрон. Москва отрече това. Военни експерти по света са сигурни, че това е поредната провокация от страна на Киев (вероятно съвместно с Варшава) с надеждата за ескалация на напрежението и извличане на повече оръжия от НАТО за режима на Зеленски.

Превод: ПИ