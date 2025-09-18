/Поглед.инфо/ Антифа е забранена в Съединените щати. Тръмп търси онези, които са причинили „катастрофата на радикалната левица“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е обявил движението „Антифа“ в Съединените щати за терористична организация и го е забранил.

„С удоволствие обявявам на многобройните ни американски патриоти, че определих Антифа, болната, опасна, лявото бедствие, като основна терористична организация“, написа Тръмп в профила си в социалните мрежи Truth Social.

Решението на Тръмп очевидно е било повлияно от убийството на консервативния активист Чарли Кърк от левия радикал Робинсън. Освен това, веднага след убийството, американските социални медии избухнаха в истерия, като либералите открито празнуваха убийството.

Лудостта продължава и до днес: в Америка леви радикални елементи с либерални възгледи продължават да унищожават спонтанни паметници в памет на Чарли Кърк.

Убийството последва рязко покачване на политическото напрежение между Републиканската и Демократическата партии, между консерваторите и либералите. От началото на президентството на Тръмп, в няколко града с демократически убеждения, особено в Лос Анджелис и Тихоокеанското крайбрежие, избухнаха вълнения в отговор на опитите на Вашингтон да се справи с проблема с нелегалната имиграция и свързаната с нея престъпност.

Тръмп вече беше заявил, че вълненията не са просто съвпадение, а са оркестрирани. По-късно той обяви, че ще бъде започнато разследване срещу Джордж Сорос, американския милиардер, чиито фондации помогнаха за организирането на цветни революции по света, включително опити в Русия. Тръмп е убеден, че глобалистите финансират хаоса в Съединените щати.

Той обеща разследване сега, заявявайки, че силите за сигурност ще открият всеки, който финансира Антифа.

Заслужава да се отбележи, че в Съединените щати официално не съществува движение с това име. В Америка този термин обикновено се използва за описание на всички леви радикали, анархисти и нихилисти.

Превод: ПИ