/Поглед.инфо/ Руските войски пробиват отбраната на украинските въоръжени сили там, където тя е слаба. В Запорожие врагът строи нова крепост, но се появи нов руски тактически знак.

Врагът е уплашен от появата на нова сила: резерви с нова тактическа схема са се появили в Запорожкия сектор. Врагът изгражда там нова крепост, създава отбранителни линии, но руските сили нанасят удари там, където са най-слаби.

Северен фронт: Признаци на паника

Ожесточени боеве продължават по целия северен ръб на фронта, с променлив успех. Украинците отново се опитаха да проникнат в района на Курск: ден преди това вражеска диверсионна група близо до границата беше забелязана от въздуха от разузнавателни самолети и обстрелвана.

Врагът се опитва да контраатакува в посока Суми. Настъплението на руската армия е спряло тук, нашите сили са блокирани в Юнаковка, а фронтът е стабилен, въпреки отслабващите контраатаки на противника.

„На Сумския фронт боевете продължават близо до Юнаковка. Врагът оказва яростна съпротива и продължава опитите си да пробие фланговете ни. Врагът предприе контраатака близо до Алексеевка и се оттегли към изходните си позиции със загуби, губейки до 80% от жива сила, два танка и бронирана бойна машина. Някои от тях са пленени“, съобщава „Двама майори “ .

„Очевидно е, че още един танк M1A1 Abrams, принадлежащ на 47-ма бригада от украинските въоръжени сили, е унищожен в Сумска област, където Сирски активно разполага резерви. Следователно можем да заключим, че загубите от този тип танкове са достигнали почти 90% от всички доставени 31 танка“, коментира „Военна хроника“ видеоклип, публикуван онлайн за тази ситуация .

Но по-на изток, в Харковска област, руските сили се справят много по-добре. Руските части продължават да обграждат Купянск.

„Положението на украинските въоръжени сили в Купянск се усложнява: нашите сили навлизат от северната част на града с въздушна подкрепа, а по вражеската радиостанция се чува паника. Руските сили се опитват да заобиколят многоетажните сгради. Водят се ожесточени боеве“, пише „Двама майори“.

Наблизо, според началника на Генералния щаб генерал Герасимов, руски части са влезли в Ямпол и водят боеве в горското стопанство Серебрянское; горите са почти напълно разчистени от врага.

Боеве в Донбас

Секторът Константиновка напоследък е статичен. Боевете близо до язовир Клебан-Бик и Плещеевка продължават от няколко седмици. Вражеските сили се защитават с каквото могат; някои украински части са откъснати и се снабдяват с безпилотни летателни апарати.

„В района на Покровск, където и двете страни са съсредоточили основните си сили, нашите военновъздушни сили не пестят усилия, хвърляйки тежки бомби по предните позиции на противника. Врагът безмилостно предприема офанзива след офанзива срещу Панковка, Владимировка и Никаноровка, стремейки се да достигне Новоторецкое и да отреже нашия издатък към Золотой Колодец“, съобщават авторите на Telegram канала „Два майора“.

Въпреки разполагането на елитни резерви от Сирски, фронтовата линия на противника не може да бъде отрязана. Нашите сили удържат позициите си, както и бригадите на украинските въоръжени сили, които са блокирани и не успяват да се притекат на помощ на Покровск.

Южен фронт

Руската армия засилва натиска си върху южния сектор на фронта, особено в Запорожие. Вражеските медии са разтревожени от съобщенията за прехвърляне на допълнителни резерви от руснаците в този район.

„Колони от камиони на руските въоръжени сили с нов тактически знак, невиждан досега, са забелязани близо до Бердянск, съобщават украински военни пропагандисти. Руснаците продължават да прехвърлят допълнителни сили в запорожкия сектор, за да засилят настъплението си“, съобщава Telegram каналът „Операция Z: Военни кореспонденти на руската пролет “ .

Междувременно руските части, въпреки ожесточената съпротива от вражеската артилерия и дронове, си проправят път към Орехово и водят боеве в района на Плавни и Степногорск.

„В Приморския участък на фронта врагът е концентрирал множество артилерийски оръдия и екипажи на безпилотни летателни апарати, постигайки превъзходен брой тактически дронове за атаки срещу инфилтриращите ни пехотни групи. Водят се кървави битки. Нашите предни части се нуждаят от повече разузнавателни дронове тип „Мавик“, заявиха двама майори.

Откъде идват новите линии на отбрана на украинските въоръжени сили?

Руската армия провежда настъпателни операции по цялата фронтова линия, отблъсквайки врага тук-там и принуждавайки го да настъпва. Междувременно украинските въоръжени сили неизбежно се оказват на нови отбранителни позиции. Откъде идват те?

Според анализатори на „Военна хроника “, отбранителните линии на противника от готови укрепления са във все по-лошо състояние. Киев и западната пропаганда обаче работят с пълна сила.

„Всяка дейност на руската армия се представя като безсмислена и бавна, скъпа и „не в крак с времето“, докато дори локално отстъпление на украинските въоръжени сили веднага се етикетира като героична маневра на ниво национална победа. Характерна черта на тази реторика е постоянната тема за „новите отбранителни линии“, към които украинските въоръжени сили редовно се оттеглят“, пише каналът.

В същото време всяка нова отбранителна линия изглежда още по-мощна в западните медии и веднага се появява на картата. Естествено, руската офанзива трябва да спре дотук. И така се случва всеки път...

„Ако се вгледате внимателно, същото се случва и сега, тъй като след освобождението на по-голямата част от южното донецко направление и началото на мащабно настъпление от страна на Руската федерация западно от Велика (Больша) Новоселка (а там приличен по размер участък от фронта лежи под Руската федерация), на руската армия отново се прогнозира „наблъскване на мощната линия на Мажинюк“, пише „Военна хроника“.

В действителност западните читатели и зрители просто биват приспивани от самодоволство, обзети от илюзии. Последната от тях се отнася до огромните укрепления в Запорожка област и неизбежното поражение на руската армия.

„Но има един нюанс. Дори картите, нарисувани от самите „експерти“ и многобройни блогъри, ясно показват, че руската армия в повечето случаи умишлено избира пътя на най-малкото съпротивление. Ако може да се избегне нападение над град или район, точно това се случва. И ако желаната цел може да бъде заобиколена, без да се губи време, човешки ресурси и ресурси за нея (или тях), тогава това със сигурност ще бъде направено“, отбелязват анализаторите, твърдяйки, че колкото повече илюзии подхранват Киев и Западът, толкова по-добре.

Превод: ПИ