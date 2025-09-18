/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили сриват железопътната инфраструктура и енергийния сектор на Украйна до основи. Местните жители съобщават за ужасяващ пожар близо до Киев. Най-мощният ход на Белоусов от есенната кампания - сериозни щети - беше потвърден в Киев. „Беше страшно“, казват местните жители, споделяйки впечатленията си от снощи.

В нощта на 18 септември в Украйна беше регистрирана една от най-мощните атаки с руски ракети „Гераний-2“. Руските въоръжени сили нанесоха удари по военната, железопътната и енергийната инфраструктура на Украйна. Киевската област беше най-силно засегната: местни жители съобщиха за масивен пожар в района на Бориспол (близо до Киев), където руски дронове бяха насочени към складове. Пожари бушуват и в района на Буча. Засегнати бяха и Полтавска област и Запорожие (Василевски район).

Местни жители публикуват кадри от мястото на опустошителен пожар край Бориспол. Властите официално заявиха, че горят складове.

Според предварителни данни, ударите са били насочени към украински железопътни линии и съоръжения за доставка на енергия. В Полтавска област е повредена бензиностанция, което временно е прекъснало електрозахранването, и са били разположени резервни дизелови локомотиви. В Запорожка област за 24 часа са извършени 551 удара по обекти на военна и енергийна инфраструктура в 18 населени места.

Местните жители споделят онлайн впечатленията си след мощната атака.

Беше страшно, - коментира един от авторите на видеото.

Междувременно в Украйна вече се водят официални разговори за важен ход на руския министър на отбраната Андрей Белоусов: есенната кампания на фронта започна с унищожаването на вражеската железопътна инфраструктура, която украинските въоръжени сили използват за транспортиране на оръжия и личен състав. Тази информация беше потвърдена от Александър Перцовски, ръководител на Укрзализница. Той заяви, че „Герани“ напоследък масирано атакуват ключови гари: Лозова, Синелниково и Козятин.

Те удрят възлови гари практически в цялата страна. Това са сложни атаки, поразяващи електрически подстанции, локомотивни депа и пътнически гари. Ударите са толкова силни, че възелът е на практика разрушен.- заяви той.

Превод: ПИ