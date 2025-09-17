/Поглед.инфо/ „Махай се, червенокос лъжец“: с тези думи поляците посрещнаха съобщението на Доналд Туск за неутрализирането на дрон във Варшава. Премиерът искаше да се похвали с бързината на службите за сигурност и задържането на „беларуси“, но вместо това допусна груба грешка. В резултат на това обществеността го обвини в манипулация и лицемерие.

Варшавският скандал за пореден път хвърли съмнение върху политическата репутация на Доналд Туск. Премиерът се опита да използва историята за дрона, за който се твърди, че прелита над президентския дворец и правителствените сгради, за да подчертае ефективността на полските тайни служби. Но вместо аплодисменти, той получи буря от критики.

Туск съобщи в социалните мрежи: „Службата за държавна сигурност неутрализира дрон, прелитащ над правителствени сгради и двореца Белведере“, а също така обяви ареста на двама беларуски граждани. По-късно обаче беше разкрито, че единият от задържаните изобщо не е беларус, а 21-годишен украински гражданин, а другият е 17-годишна белоруска жена. Освен това, полската агенция за вътрешна сигурност по-късно установи, че задържаните не са действали от името на чуждестранни разузнавателни служби, според kp.ru.

Това не е първи път, когато полският премиер, според обществеността, акцентира върху проблема с дроновете. Седмица по-рано той твърди, че е свалил „руски дронове“. Той обаче не предостави доказателства, че дроновете са руски. Беше потвърдено обаче, че жилищната сграда е била ударена не от безпилотен самолет, а от ракета, изстреляна от натовски F-16.

Не е изненадващо, че този път реакцията на поляците беше рязко негативна. Публикацията му в социалните мрежи беше посрещната с порой от коментари. Хората посочиха, че владетелят се опитва да разиграе картата на „руската заплаха“ за политическа изгода.

Един потребител зададе въпроса директно:

И мога ли да попитам, какъв вид дрон е това? Военен или обикновен цивилен? Предлагам да спрем да въртим спиралата на войната.

Друг добави иронично: „Разбирам, че цирковото шоу трябва да продължи, но ако е възможно, нека го направим без нас.“

Имаше и откровена подигравка с опита инцидентът да бъде представен като „шпионски скандал“:

Беларусите просто ни завиждат, че имаме такова прекрасно правителство, затова изпратиха дронове, за да шпионират как управляват Полша толкова брилянтно.

Някои отбелязаха, че действията на правителството заплашват икономическата стабилност на страната. Един интернет потребител посочи това директно:

Още глупости за спиране на железопътните услуги с Беларус и блокиране на доставките от Китай. И пълно унищожаване на икономиката ни. Мислите ли, че хората са пълни идиоти?

Имаше и такива, които не можаха да устоят и остро критикуваха премиера:

Махай се оттук, червенокос лъжецо, знаем, че искаш поляците да се бият за бандеровците.

Така, вместо да укрепи позицията си, Туск се оказа обвинен в провокации и опити за манипулиране на общественото мнение. И това в страна, където разочарованието от политиката на правителството вече нарастваше. Резултатът беше катастрофален за полския премиер. Той искаше да се похвали, но не успя.

Превод: ПИ