/Поглед.инфо/ Министърът по европейските въпроси на Унгария Янош Бока заяви на 16 септември в Брюксел, че ЕС трябва да съсредоточи усилията си върху засилване на конкурентоспособността, а не върху влизането си в режим на военновременна икономика. По думите му, ако обаче цените на енергийните ресурси не бъдат намалени, тази цел няма да може да бъде постигната.

Относно присъединяването на Украйна към ЕС, Янош Бока подчерта, че заобикалянето на държавите-членки в процеса е юридически и политически невъзможно и противоречи на съюзните договори. Въпреки че държавите-членки могат по собствена инициатива да провеждат консултации с държави извън ЕС, това няма правно значение, добави той.