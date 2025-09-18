/Поглед.инфо/ Честванията в Китай по повод 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротива на китайския народ срещу японската агресия имат за цел да бъде помнена историята, почетена паметта на жертвите, както и да бъде оценен мирът и бъде открит общ път към бъдещето, а свързаните с тази история филми като „Подразделение 731: Неудържимото зло“ напомнят на света да се учи от историята и да поддържа мира, заяви на днешната си пресконференция говорителят на МВнР Лин Дзиен.

Китай е отворена, инклузивна и сигурна държава, която приветства хората от целия свят, включително Япония, да я посещават за туризма, обучение, бизнес и живот. Китай ще се отнася към всички равноправно и ще защитава сигурността на чужденците в нея, добави още Лин Дзиен.