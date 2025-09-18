/Поглед.инфо/ На 18 септември в Пекин бе открит 12-ият форум по въпросите на сигурността „Сяншан“.

Китайският министър на отбраната Дун Дзюн присъства на церемонията и произнесе реч.

Темата на форума е „Съвместна защита на международния ред и насърчаване на мирното развитие“, като в него участват около 1800 души, сред които представители от над 100 държави, международни организации, наблюдатели и медии.

Дун Дзюн заяви, че колкото по-мощна е китайската армия, толкова по-мощни са силите за възпиране на войната, и толкова по-сигурни са световният мир и развитие. „Готови сме да работим с всички миролюбиви сили, за да защитим решително резултатите от Втората световна война и следвоенния международен ред“, каза той.

По въпроса за Тайван Дун Дзюн почерта, че връщането на острова в пределите на Китай е важна част от следвоенния международен ред, а фактът, че Тайван принадлежи на Китай, е неоспорим. Китайската армия е готова да осуети всяка външна намеса във въпроса, подчерта министърът.