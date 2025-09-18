/Поглед.инфо/ Вчера в град Наннин започна 22-рото изложение Китай-АСЕАН и среща на върха за бизнес и инвестиции. През последните години Китай и АСЕАН работят активно за насърчаване на регионалната икономическа интеграция, като разшириха общата основа за многостранността в променената международна обстановка.

Според анкета на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN), 94,5% от участниците в нея считат, че изложението представлява жизненоважна платформа за задълбочаване на търговските връзки между Китай и АСЕАН, а 93% са на мнение, че инфраструктурната свързаност между страните осигурява солидна подкрепа за икономическото развитие. Други 91,4% оценяват отношенията между Китай и АСЕАН като най-успешното и динамично партньорство в Азиатско-тихоокеанския регион, както и като модел за сътрудничеството в рамките на Глобалния Юг.